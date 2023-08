Así surgió la chispa que creó The Bloodline Saga

Sami Zayn explica cómo le surgió la idea que terminó creando la gran historia de The Bloodline que ha cautivado a fans de la WWE por todo el mundo en su reciente aparición en Out of Character with Ryan Satin. Todo salió de una entrevista de Roman Reigns meses antes de que SZ rivalizara con Johnny Knoxville, que fue lo que hizo junto antes de empezar su trama con The Tribal Chief. Tenía una idea cercana a lo que acabó ocurriendo, pero no tanta confianza como para sentir que iba a funcionar.

►La chispa que creó The Bloodline Saga

«La idea de involucrarme con The Bloodline, la tuve seis meses antes de esa lucha contra Johnny Knoxville. Simplemente no parecía que fuera a suceder. Pero en mi cabeza, la forma en que lo había planeado, y no digo que toda la historia y todo lo que se vio en la televisión fuera completamente idea mía, pero tenía esta idea y todo empezó cuando vi una entrevista que Roman Reigns hizo con Ariel Helwani donde dijo que era fanático de mi trabajo y que le gustaría hacer algo conmigo algún día«.

«Esa entrevista me hizo pensar, ‘¿Qué podríamos hacer juntos?’ Y tenía toda la imagen general en mi cabeza y sabía que si alguna vez lográbamos llevar esto a cabo, podría ser algo que terminara de esta manera si se hacía correctamente. Pero eso solo era una idea en mi cabeza y sabía que estas ideas rara vez se materializan. Y si lo hacen, suelen ser versiones desfiguradas o recibes solo una parte de ello, o es algo que dura un mes o lo que sea.

«Sea cual sea la visión que tuve en mi mente, en realidad superó mis expectativas. Hubo tantas sorpresas que se presentaron durante el desarrollo de la historia. Cosas que no habíamos planeado pero que la llevaron a otro nivel completamente diferente. En el caso de The Bloodline, gran parte de ello fueron cosas que no se podían planificar. Algunas de las interacciones con Jimmy y Jey, y la química en pantalla, especialmente con ellos dos y con Roman. Hay una gran química entre todos nosotros como artistas, pero algunas de estas cosas simplemente no se podían planear«.

«Fue un verdadero placer poder contar una historia tan profunda y compleja con tanto tiempo para que se desarrollara a lo largo de casi un año. Y además, era con la persona en la que la audiencia tiene la mayor inversión en toda la empresa, en toda la industria en la última década. Entonces, todo lo que hacíamos, ellos estaban prestando atención y les importaba. Y, además de eso, estábamos creando cosas interesantes, así que estaban dos o tres veces más interesados de lo que normalmente estarían».