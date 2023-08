Dana White: «Ronda Rousey no volverá a la UFC»

Mediado el mes pasado surgió el rumor de que Ronda Rousey iba a volver a la UFC. La peleadora de la compañía Chelsea Chandler comentaba entonces: “He estado escuchando que Ronda va a regresar. Escuché que regresará a las 145 libras. […] Siento que su tiempo en la WWE está empezando a terminar, así que me gustaría verlo”. Pero rápidamente Ariel Helwani se encargó de desmentirlo: “Me han dicho que Ronda Rousey no está considerando volver a la UFC. Los rumores que comenzaron ayer no son ciertos“.

► «Ronda Rousey no volverá a la UFC»

Pero por si en aquella ocasión no había quedado suficientemente claro, quien se pronuncia ahora es el presidente, Dana White. En una reciente entrevista con Sports Illustrated, aclara que la que fuera Campeona Mundial de Peso Gallo UFC no volverá.

«No hay ninguna posibilidad. Ha logrado todo lo que se propuso. Su sueño era ganar un campeonato de la UFC, luego ganar un campeonato de la WWE, y lo ha conseguido. Ahora está empezando una familia. Ronda ha ganado mucho dinero, y sigue obteniendo muchos ingresos a través de patrocinios».

Ya fue una sorpresa que se rumoreara pues no tendría absolutamente ningún sentido que Ronda Rousey quisiera retomar su carrera en la UFC. ¿Por qué? ¿Para qué? No es simplemente ponerse la ropa de peleadora, entrar a una jaula y medirse el lomo con otra guerra, son meses de entrenamientos, de dietas, de sacrificios, y quizá para nada. Bueno, sí, para ganar mucho dinero, pero The Baddest Woman of the Planet tiene más del que nunca soñó. En todo caso, se arriesgaría a empañar su legado. Las MMA han evolucionado, no son las mismas que cuando hizo historia ni que cuando tuvo su última pelea. No existe ningún motivo para que quiera volver. A ver si lo hace a WWE próximamente.

