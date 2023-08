Sin Cody Rhodes, este próximo domingo 27 de agosto no habría AEW All In. Además de servir como inspiración con su nombre, aquel primer All In fue un acto quijotesco en toda regla por parte de The Young Bucks y de la hoy Superestrella de WWE. Y hasta hace pocos meses, muchos consideraban también que la inminente cita británica era un brindis al sol.

Pero AEW All In despachó 35 mil boletos en apenas 24 horas. Luego superó a WrestleMania III. El siguiente tótem fue SummerSlam 1992. Y por último, WrestleMania 32. Hablamos de una gesta sin precedentes, pues AEW apenas tiene cuatro años de vida. Con sólo ese bagaje, producirá el show luchístico con mayor asistencia de pago en la historia de la industria.

Un hecho al que no es ajena WWE, y así, en Money in the Bank 2023, la empresa ya sugirió una próxima WrestleMania en Londres. Asimismo, el reciente anuncio de la venta de boletos de WrestleMania 40 supone una clara demostración de fuerza coincidiendo con la semana de AEW All In.

► La alegría distante de Cody Rhodes

Hoy, Cody Rhodes hizo una sesión de preguntas y respuestas en Squared Circle que, lógicamente, provocó que dicho subforo rebosara de seguidores ávidos de interactuar con «The American Nightmare». Y entre muchas de las cuestiones que quedaron sin abordar, no estuvo la de AEW All In.

«Estaré trabajando ese día, pero estoy muy contento por los chicos y chicas que van a competir allí. Estoy orgulloso de Matt/Nick [Jackson] por llevar nuestra creación a otro nivel. También mencionar a mi hermana, Teil, quien puso nombre al evento y a Joe Koff en ROH por ayudarnos y darnos la oportunidad de ser nosotros mismos».

Este mismo año, Rhodes confesó haber visto AEW Revolution (ilegalmente), sin embargo, como comenta en su respuesta, el domingo tiene lucha programada contra Damian Priest tras los muros del Von Braun Center de Huntsville (Alabama, EEUU); punto principal del WWE Supershow que se celebrará allí. Si bien esta velada tendrá de hora de inicio las 7 pm ET y la gran cita de AEW concluiría como muy tarde a las 6 pm ET. Rhodes no competirá con sus antiguos compañeros.