Cody Rhodes explica la mesa ardiendo con Andrade

Durante el episodio del 1 de diciembre de 2021, Cody Rhodes y Andrade se enfrentaron en una lucha callejera que terminó con ambos luchadores cayendo desde la tercera cuerda sobre una mesa en llamas. Al final, The American Nightmare salió victorioso. Fue una revancha del mano a mano que tuvieron casi un mes antes; entonces, El Ídolo ganó. Fue uno de los momentos más peligrosos de la carrera del ahora, nuevamente, WWE Superstar, y le preguntaron por ello en My Mom’s Basement.

► Cody Rhodes, Andrade y una mesa ardiendo

«El incendio fue grave. Me quemé la espalda. Si tuviera que hacerlo de nuevo, no querría hacerlo, no quiero hacer ninguno de los dos nuevamente. Había un propósito detrás. En Hell in a Cell [cuando luchó lesionado con Seth Rollins], el propósito era: ‘Oh, por eso nunca lo logró. Finalmente en el evento principal, resultó lesionado, por eso nunca lo logró’. Quería que supieran: ‘No, vamos a abordar esta lesión de manera diferente’. El otro fue mi definición como persona tratando de que vieran el producto alternativo.

«No se trataba de ser aclamado o abucheado, era ‘por favor, cuando esté en el canal, sintonicen el canal porque cada espectador cuenta para esta compañía y no quiero fallar’. Quería ser un líder y ayudar a liderar al equipo allí. ¿Fue una gran decisión? No. ¿Mucha gente trató de ayudar para mejorarlo? Sí. Al final, la culpa recae en mí, pero también puse parte de la responsabilidad en Brandi [Brandi Rhodes]. Cargó esa mesa. La sobrecargó. Creo que alguien le dijo antes: ‘cuantos más elementos, mejor’. Andrade, no tenía ni una marca en él».

Recordemos que después del espectacular spot incendiario, Dave Meltzer explicaba el motivo: Cody propuso personalmente el comentado final ígneo, en pos de «crear un nuevo recuerdo memorable» para la ciudad de Atlanta.