MJF: «AEW y WWE batiendo récords… Y yo ganando»

Unos días atrás, señalamos en SUPERLUCHAS que AEW All In desbancó a WrestleMania 32 como el evento luchístico con mayor cantidad de boletos pagados (bajo registros verificables), con, por ahora, un total de 80.846, por delante ya de aquella entrega de The Showcase of the Inmortals (80.709).

Previamente, apuntamos también que será el primer evento luchístico con mayor asistencia de público «verificable» de la historia celebrado sobre suelo europeo. Este «acontecimiento cultural» (en palabras de Chris Jericho), ha despachado ya más boletos que SummerSlam 1992: 79.346.

El show está siendo un éxito en cuanto a ventas y expectación pero el 27 de agosto será el día en que tengan que estar a la altura dando una velada que quede en la memoria de los fanáticos, de ahí la preocupación, tensión y esperanza que expresaba recientemente Tony Schiavone.

Y MJF aprovecha este momento para señalarse como el ganador, hablando también de la buena salud de la que goza la lucha libre profesional, haciendo referencia a la WWE, compañía que también está triunfando por todo lo alto.

Both companies setting attendance/gates records left and right.

Pro wrestling is winning.

The fans are winning.

But most importantly and I think we can all agree on this, I’m winning. #Betterthanyou

— Maxwell Jacob Friedman™️ (@The_MJF) August 21, 2023