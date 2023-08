“Dean Ambrose versus Dolph Ziggler”, así contestaba Booker T en 2013 cuando le preguntaban cuál pensaba que sería la lucha estelar de WrestleMania 40. Salvo una sorpresa mayúscula, de las mayores de todos los tiempos en la WWE, eso no va a suceder. Quizá tampoco lo que recientemente proponía Gunther: «¿Quién sabe? Si tengo la oportunidad de participar en el Royal Rumble como Campeón Intercontinental, tal vez. Sí, creo que si entro en esa situación, sería considerado un favorito, lo que podría llevar a WrestleMania [40]. Así que la posibilidad está presente», apuntaba haciendo referencia a estelarizar el evento magno como Campeón Intercontinental.

►LA Knight vs. Gunther en WrestleMania 40

Pero continuemos tanto con el WWE Hall of Famer como con The Ring General -dejando a un lado al actual Jon Moxley y The ShowOff– para conocer la nueva propuesta del también comentarista de NXT de cara al combate final de The Showcase of the Immortals el año que viene. En un episodio reciente de su podcast, The Hall Of Fame, el antaño King Booker explica por qué LA Knight sería una opción ideal como rival del nativo de Austria.

«Gunther, tú, ese tipo, lo vas a odiar. LA Knight. Así que el combate es una combinación perfecta. ¿Entiendes a lo que me refiero? Pero él es el único tipo que veo en este momento con esa chispa detrás, el entusiasmo detrás. Para ocupar ese puesto. No estoy haciendo ninguna reserva. Era como si fuera el tipo adecuado en el momento adecuado. Él sería ese tipo. Eso es todo.»

En agosto de 2023 suena fantástico, pero quedan muchos meses para WM y muchas cosas pueden cambiar, así que mejor no ilusionarse con esa posibilidad. Menos aún porque solo es una opinión, no podemos tomar las palabras de Booker T, aunque sea alguien tan importante en WWE, como más que eso. Pero, si LA Knight continúa creciendo y Gunther sigue siendo monarca, ¿por qué no? Veremos cómo siguen evolucionando las dos Superstars.