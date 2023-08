LA Knight: «Todos en WWE se sienten amenazados»

«Bueno, es una máquina tan grande, con tantas piezas en movimiento y tantas personas y cuerpos que considerar. […] sí que de alguna manera entiendo la precaución. Al mismo tiempo, hay un punto en el que, y creo que tal vez hemos llegado a eso ahora, escuchas, ves y comprendes lo que está sucediendo y te das cuenta de que ‘Está bien, es necesario cambiar los planes’«. LA Knight sabe que lo que está haciendo es importante y quiere que WWE se comporte de acorde a ello.

► La amenaza de LA Knight

De la misma manera, The Greatest Orator In Professional Wrestling es consciente de que las demás Superstars se sienten amenazadas por él, empezando por The Miz, su actual oponente, como señala en una reciente entrevista en WWE’s The Bump. Y justamente con The Awesome One lo están comparando por su carisma y facilidad con el micrófono. Aunque él no tiene nada que temer más allá de su historia actual pues está completamente consolidado en la compañía desde hace años.

«Creo que todos sienten amenaza por mí, y él no es diferente al resto. Todos ven lo que está ocurriendo, y nadie ha presenciado algo igual antes. Si observas el hecho de que llegué a escena en octubre pasado, de la nada, este ha sido el ascenso más rápido, incluso el más intenso que probablemente se haya visto en la historia de la WWE.

«Y he estado siguiendo esto durante mucho tiempo. Así que creo que todos lo perciben, todos lo reconocen, y él se siente amenazado como cualquier otro. Si ves a un tipo que probablemente esté en el ocaso de su carrera, ahora está pensando, ‘Ah, hombre, ¿quién se cree que es este tipo?’ Te diré quién creo que soy. Soy el tipo que va a conquistar todo esto, ¡maldición!«.