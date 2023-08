LA Knight a WWE: «Es necesario cambiar los planes»

LA Knight está rivalizando con The Miz en estos momentos en WWE. De hecho, The Awesome One le hizo caer derrotado ante Austin Theory anoche en SmackDown en una lucha en la que el ganador recibiría una oportunidad por el Campeonato de Estados Unidos. No es una mala manera de empezar a subir escalones en el main roster verse las caras, tanto en combates como en segmentos, con una de las Superstars más condecoradas de los últimos 15 años.

► LA Knight pide más a WWE

Pero aún así The Greatest Orator In Professional Wrestling pide más. Sin saberse qué planes tiene el equipo creativo a largo plazo para él, él quiere que cambien lo que están haciendo en general para darle el empuje que los fanáticos están pidiendo.

«Bueno, es una máquina tan grande, con tantas piezas en movimiento y tantas personas y cuerpos que considerar. Si tan solo piensas en SmackDown en sí mismo, tienes al menos, y probablemente incluso estoy subestimando esto, entre 40 y 50 talentos a los que cuidar. Probablemente más que eso, probablemente solo estoy pensando en los hombres. Luego tienes Raw y tienes NXT, y todo necesita coordinarse.

«Por lo tanto, puedo entender si quieres hacer algunos planes con anticipación y con tiempo. Y luego, cuando ocurre algo como esto, es como ‘¿Debo cambiar todo y alterar los planes? ¿Esto es real? ¿Durará?’ Así que de alguna manera entiendo la precaución. Al mismo tiempo, hay un punto en el que, y creo que tal vez hemos llegado a eso ahora, escuchas, ves y comprendes lo que está sucediendo y te das cuenta de que ‘Está bien, es necesario cambiar los planes’«.