NWA recuerda a LA Knight: «Iba a ser campeón mundial»

Después de abandonar IMPACT y antes de unirse a WWE, en 2019–2021, LA Knight luchó en NWA bajo el nombre de Eli Drake. Tuvo éxito inmediato pues él y James Storm ganaron enseguida el Campeonato Mundial de Parejas. Pero ahí quedó todo ya que si bien lo mantuvieron durante todo 2020, lo perdieron a finales y poco antes de que el ahora Superstar se fuera de la compañía. No fue una gran aventura pero Billy Corgan, presidente de la misma, guarda buen recuerdo de ella, según le dice a Chris Van Vliet.

During an episode of NWA Powerrr in December of 2019, Eli Drake (LA Knight) delivered possibly the best & most famous promo of his now 20 year career.

It’s a classic simply known as “Shoes of a Champion.” 👀

David Marquez was terrific in this as well. 😂👏👏 pic.twitter.com/OpfGO5tX0w

— The YEAH! Movement (@YEAHMovement_) June 11, 2023