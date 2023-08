Sami Zayn aún no asimila su derrota en Elimination Chamber

Sami Zayn no pudo vencer a Roman Reigns para ganar el Campeonato Universal Indisputable WWE en Elimination Chamber 2023, a pesar de estar frente a su público. No obstante, contó con la ayuda de Kevin Owens para desquitarse del «Jefe Tribal» e irse en buena nota. En declaraciones posteriores al evento durante una conferencia de prensa, el canadiense se mostró satisfecho por el recibimiento que tuvo, aunque evidentemente esperaba tener un resultado distinto.

► Sami Zayn aún no se olvida de Elimination Chamber

Luego de su derrota en Elimination Chamber, Sami Zayn se abrió de la posibilidad de ir por el campeonato máximo, pero su historia con The Bloodline estaba lejos de terminar, toda vez que junto a Kevin Owens continuaron rivalizando con el grupo. En WrestleMania 39 le arrebataron a The Usos el Campeonato Indisputable en Parejas WWE, y semanas después, en Night of Champions, retendrían dichos títulos ante Roman Reigns y Solo Sikoa.

Durante una entrevista reciente en el podcast Out of Character de Ryan Satin, Sami Zayn habló sobre su derrota ante Roman Reigns en Elimination Chamber, y admitió que tuvo problemas para asimilar su derrota ante El Jefe Tribal.

“Fue un poco difícil, ya sabes, si quieres saber la verdad. Fue un poco difícil porque lo es, y no creo que esté siendo controvertido al decir esto, pero obviamente no soy el elegido. No tengo cosas malas que decir sobre nada relacionado con esa historia, pero si me preguntan, ¿fue una píldora difícil de tragar acercarse tanto y no lograrlo? Mentiría si dijera que no, no me molestó en absoluto. Seguro que había una parte de mí que tenía problemas para digerir eso”.