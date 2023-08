Natalya quiere que The Great Khali vuelva a WWE

WWE volverá a India con un nuevo Superstar Spectacle el 8 de septiembre en el GMC Balayogi Indoor Stadium (Gachibowli Indoor Stadium) en Hyderabad. Será el primer evento de la compañía en el país desde 2017, así como el primero en la mencionada ciudad. El anuncio adelantaba la presencia de: el Campeón Mundial de Peso Completo, Seth “Freakin” Rollins, la Campeona Mundial, Rhea Ripley, los Campeones Indiscutibles de Parejas, Sami Zayn y Kevin Owens, el Campeón Intercontinental, Gunther, Jinder Mahal, Veer, Sanga, Drew McIntyre, Becky Lynch, Natalya, Matt Riddle y Ludwig Kaiser. Cabe mencionarse que Owens está lesionado y podría no participar finalmente.

► El regreso de The Great Khali

No ha sido anunciado The Great Khali, uno de los luchadores hindúes más exitosos de todos los tiempos, no obstante, Natalya lo quiere allí, como señala en Sportskeeda Wrestlebinge. El WWE Hall of Famer no es solo alguien que ha triunfado como Superstar sino también muy querido por sus compañeros.

«Oh, me encantaría que The Great Khali regresara. Es un gran amigo mío, es muy querido en India y también es miembro del Salón de la Fama de la WWE, pero es realmente especial y es una persona extraordinaria. Si piensas en el trabajo que ha hecho en la WWE y también en Hollywood. Cuando Khali [estaba en la WWE], viajábamos juntos y en cualquier lugar al que fuéramos, alguien se acercaría a Khali y le diría: ‘Señor, lo conocemos de esto o aquello, de la WWE o de The Longest Yard’.

«Él nunca, nunca rechazaba una foto, se tomaba una imagen con todos. No puedo decirte cuántas veces un montón de personas se le acercaban [para pedir una foto]. No importaba si eran las dos de la mañana, no importaba si estábamos en un Denny’s, no importaba si estábamos en un aeropuerto, él se detenía por cada uno. Es muy amable y agradecido con sus fanáticos, es un gran amigo, y sería genial verlo de regreso«.