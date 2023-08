A SANADA le sale un nuevo oponente: Eddie Edwards

La próxima visita de SANADA a IMPACT se dará el 27 de agosto, cuando exponga el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP ante Jake Something en Emergence, evento que la compañía estadounidense comparte con NJPW. Será su primera lucha en la Impact Zone desde que en 2015 enfrentara a Austin Aries en TNA One Night Only: Global Impact USA Vs. The World. Y en lo relativo al país -dedica la mayor parte de su carrera a Japón- desde que defendiera el título ante Jack Perry en Forbidden Door 2023.

IWGP World Heavyweight Champion SANADA will face Jake Something at Emergence on August 27 from the Rebel Entertainment Complex in Toronto.

► Eddie Edwards desafía a SANADA

Y quizá no tarde tantos años en volver a IMPACT pues Eddie Edwards también lo tiene en su punto de mira, como señala en MuscleManMalcolm. Como curiosidad, ambos compartieron varias veces el encordado en el pasado, aunque nunca en un mano a mano. De la misma manera, Edwards nunca luchó por el cinturón máximo de New Japan, y tampoco en un evento de esta empresa; en realidad, cuando fue a tierras japonesas fue más bien para trabajar en NOAH.

«Claro, por supuesto. Quiero decir, cada vez que hay otro campeón en nuestra empresa, incluso si no son campeones en ese momento, quiero ser el tipo que, cuando alguien viene de otra compañía, esté dispuesto a ser el representante de IMPACT que sale y se encarga de los asuntos y ve de qué se trata.

«Pero SANADA, cuando estuvo aquí antes, tuvimos algunas luchas. Tuvimos algunos enfrentamientos por el Campeonato de la División X y cosas por el estilo. Verlo regresar ahora como el Campeón IWGP, es bastante emocionante, y me encantaría desafiarlo por ese título«.

► Cartel de Multiverse United 2

Alex Shelley will defend the IMPACT World Championship against Hiroshi Tanahashi at Multiverse United 2 on August 20 at the 2300 Arena in Philadelphia, PA.

Campeonato Mundial Impact

Alex Shelley (c) vs. Hiroshi Tanahashi

Scramble Match

Chris Sabin vs. Frankie Kazarian vs. BUSHI vs. Rich Swann vs. El Desperado vs. YOH vs. MAO vs. Kevin Knight

Campeonato Femenil NJPW STRONG

Giulia (c) vs. Deonna Purrazzo vs. Gisele Shaw vs. Momo Kohgo

Lucha de parejas

Catch 22 (Francesco Akira & TJP) vs. TMDK (Kosei Fujita & Robbie Eagles)

Lucha por equipos

BULLET CLUB (Ace Austin, Alex Coughlin, Chris Bey, Clark Connors, David Finlay & KENTA) vs. Guerrillas Of Destiny (El Phantasmo, Tama Tonga & Tanga Loa), Josh Alexander, PCO & The DKC

Lucha de parejas

Eddie Edwards & Moose vs. TMDK (Shane Haste & Zack Sabre Jr.)

Lucha individual

Sami Callihan vs. DOUKI

Lucha de parejas

Hiromu Takahashi & Mike Bailey vs. Lio Rush & Trey Miguel