Natalya desea una facción en WWE con 5 luchadoras

«Me encantaría trabajar con IYO (SKY), Bianca (Belair), Bayley y Dakota (Kai) cuando regrese. Alguien que realmente me ha impresionado es Cora Jade en NXT, me encanta trabajar con ella. Me fascina su desarrollo de personaje y cómo ha evolucionado. También Tiffany Stratton […]«. Aproximadamente un mes atrás, Natalya señalaba a varias rivales que quiere tener a continuación en WWE. Ello después de haber terminado su rivalidad con Rhea Ripley por el Campeonato Mundial Femenil, con la cual en la compañía quedaron muy contentos.

► La facción de Natalya

En espera de ver qué sigue para ella, ahora The Queen of Harts hace el amor y no la guerra compartiendo su deseo de crear una facción solo de luchadoras. Serían ella y cuatro mujeres que actualmente está en NXT, como explica en SKOR North. Por ahora, es solo una idea que propone la guerrera canadiense, pero, ¿y si se hace realidad?

«Es genial ver todas las facciones diferentes. Me encantaría tener una facción. Siempre estoy interesada en construir y desarrollar nuevo talento. Si tuviera una facción, incluiría a Roxanne Pérez, Cora Jade, Tiffany Stratton y Jacy Jayne, quien sería una incorporación excelente para la facción. Me gustaría tener a todas esas chicas en un grupo conmigo. Sería la primera facción completamente femenina en la historia».

Sería una alianza espectacular pues ellas son cuatro de las NXT Superstars más exitosas de la actualidad, así como cuatro de las más prometedoras WWE Superstars. Quizá por ello no tendría sentido unirlas pues cada una debería emprender su propio camino para triunfar en el main roster. Ya no es la época en que podías juntar a Roman Reigns, Seth Rollins y Dean Ambrose pues el territorio de desarrollo no tenía tanta popularidad y no eran tan conocidos para el gran público. Aún así, Natalya pone su propuesta sobre la mesa.