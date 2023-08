Durante algún tiempo, Cody Rhodes fue carne de meme para la comunidad luchística de internet por el manejo tan dramático que WWE hacía de él, con aquella vistosa lesión de Hell in a Cell 2022, su controvertida derrota ante Roman Reigns en WrestleMania 39 o las palizas recibidas vía Brock Lesnar.

Pero su triunfo precisamente sobre Lesnar el pasado sábado en SummerSlam parece haber sido un punto pivotante. Sports Illustrated expuso bajo reciente entrevista que «The American Nightmare» vuelve a la senda estelar, y allí lo espera otra vez Roman Reigns, como señalaron varios reportes tras WrestleMania 39.

Y Rhodes no lo esconde, como confesó a Justin Barrasso.

«Sé lo que quiero. Sé por lo que estoy trabajando. Tuve otros desafíos antes. La gente no pensaba que yo sobreviviría a Stardust, o que un show que no fuese de WWE pudiera vender 10 mil boletos. Muchas veces la gente ha apostado contra mí. Volver ahí, es mi mayor obstáculo pendiente. Esa es mi meta: volver ahí. Y es por lo que peleo».

► «Finish the story», ¿una certeza?

Como apuntó un servidor ayer, la lógica dicta que Roman Reigns y Cody Rhodes tendrán revancha en WrestleMania 40, pero recordemos que el primer duelo de WrestleMania 39 sólo se dio porque The Rock finalmente no pudo (o más bien no quiso) competir en el magno evento. Ergo, si «The Great One» decide luchar el próximo año, puede que Rhodes tenga que aplazar de nuevo su sueño de conquistar el máximo oro de WWE y «finalizar su historia».

Dave Meltzer analizó SummerSlam 2023 en la última edición del podcast McGuire On Wrestling, y allí, el periodista tuvo estas palabras sobre un eventual Reigns vs. Rhodes II.

«Pienso que Cody acabará venciendo [a Roman Reigns], así que es cuestión de mantenerlo candente. Brock hizo un gran trabajo con Cody».

Meltzer no menciona la posibilidad comentada de The Rock, aunque en base a sus palabras, diríamos que si el cotizado actor batalla contra Reigns en WrestleMania 40, no saldrá victorioso. ¿WWE sólo contempla un derrocamiento por parte de Rhodes? El tiempo dirá.