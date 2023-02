Hemos vivido unos días parece que definitorios acerca de la realización del tan comentado Roman Reigns vs. The Rock en WrestleMania 39. Y después de toda la cantidad de supuestos “easter eggs”, finalmente no habrá choque de samoanos sobre “The Showcase of the Inmortals”. Quién lo diría, considerando incluso que el magno evento tendrá de título oficial WrestleMania Goes Hollywood.

Porque luciría muy improbable que, cuanto menos, a falta de implicación competitiva, The Rock se deje ver para protagonizar alguna promo. Escenario no descartado por Dave Meltzer, como ya recogimos.

Arabia Saudita no luce muy adecuada como escenario de aparición de The Rock, pues ya supimos que John Cena, también con una imagen actoral que preservar, rechaza implicarse en los shows que WWE lleva a cabo sobre dicho país. Y más allá de WrestleMania, otro PPV de McMahonlandia resultaría indigno para una cita luchística de “The Great One”.

Ergo, se diría que quienes esperen una nueva lucha con The Rock involucrado, deberán ya mirar hacia WrestleMania 40. Eso expone Dave Meltzer ante los micrófonos de la más reciente entrega de la Wrestling Observer Radio.

Not the most elegant way of speaking but it’s direct…



In our moments of doubt, we have to ask ourselves, do I have the guts?



Guts to say f*ck that, I'm going for it.



I want you all to go for it. @projectrock #ArtOfDisruption

Coming soon pic.twitter.com/2aZ4iayK8A