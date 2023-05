En una mezcla de intencionalidad y casualidad, WWE está haciendo de Cody Rhodes todo un “underdog”, aunque de primeras esta no pueda parecer la condición del ex-AEW desde que regresó a McMahonlandia el pasado abril.

Sólo basta con echar un vistazo a la estampa del gladiador ayer durante la rueda de prensa de Night of Champions: brazo izquierdo en cabestrillo, tras recibir recientemente un Kimura Lock de parte de Brock Lesnar, su rival hoy en la cita saudita. Imagen que recuerda a la de Rhodes en Hell in a Cell 2022, donde luchó contra Seth Rollins con su pectoral derecho desgarrado y salió victorioso.

La empatía hacia Rhodes parece acrecentarse, sobre todo desde su controvertida derrota en el estelar de WrestleMania 39 ante Roman Reigns. Eso sí, por ahora WWE no ha dado signos de que haya revancha en el horizonte cercano, más allá de que Rhodes fuese excluido del torneo por el nuevo Campeonato Mundial de Peso Completo y de estas declaraciones del luchador tres semanas atrás.

«El objetivo es el mismo, es la mejor manera de decirlo. El objetivo es el mismo para mí como artista deportivo, como luchador, vine aquí queriendo una cosa. No quiere decir que no vayan a suceder otras historias que también serán populares y no quiere decir que no haya otros hitos. Hablo de cosas buenas, como portadas de videojuegos. Pero lo importante para mí sigue siendo el campeonato sobre los hombros de Roman y es la lucha más grande que WWE podría hacer, pero se necesitaría mover muchas montañas para que esa revancha suceda. El objetivo es el mismo para mí, solo tengo que llevarlo a cabo y hacer el trabajo».

► ¿Se repetirá estelar en WrestleMania 40?

Esta semana, ante la ausencia de una defensa de Roman Reigns en Night of Champions, Dave Meltzer quiso aclarar dentro del Wrestling Observer Newsletter que WWE sigue teniendo en planes un próximo “The Tribal Chief” vs. “The American Nightmare” II. Aunque Meltzer desconoce para cuándo.

«En lo respectivo a largo plazo, Reigns vs. Rhodes es la dirección a largo plazo como combate definitivo. WrestleMania es una posibilidad potente, pero estando tan lejos pueden pasar muchas cosas.

Se habla de que Rhodes competirá por el maletín Money in the Bank en el evento premium homónimo del próximo 1 de julio. Ergo, si Rhodes se hace con la preciada oportunidad titular tal vez esa revancha tenga lugar en SummerSlam al mes siguiente (5 de agosto) y no en WrestleMania 40 (6 y 7 de abril de 2024).