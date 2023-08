Rhea Ripley lanza un nuevo desafío en NXT

En el reciente episodio de NXT, Dominik Mysterio puso en juego el Campeonato Norteamericano frente a Dragon Lee, quien contó con el apoyo de nada más y nada menos que Rey Mysterio. Sin embargo, a pesar del esfuerzo realizado por el ex NJPW y AAA, no pudo hacerse con el oro gracias a la intervención —una vez más— de Rhea Ripley, quien la atacó con su campeonato. Sin embargo, las cosas no quedaron allí, ya que Rey estaba furioso después del combate y se enfrentó a su hijo antes de que la Campeona Mundial WWE interviniera, hasta que fuera atacada por Lyra Valkyria, quien llegó de manera sorpresiva al ring.

► Dominik Mysterio y Rhea Ripley reaccionan tras reciente victoria en NXT

Rhea Ripley y Dominik Mysterio se marcharon furiosos del ring tras verse en inferioridad numérica y luego de concluido el programa, ambos dieron una entrevista tras bastidores en exclusiva para WWE. Allí, «Dirty Dom» reaccionó a su victoria y dijo que era el mejor campeón norteamericano de NXT de todos los tiempos, mofándose una vez más de su padre.

«Soy el mejor luchador que jamás haya existido. Soy el mejor campeón norteamericano de NXT de todos los tiempos. Y vencí a Dragon Lee esta noche con mi papá inerte en el ringside»

Sin embargo, la campeona mundial WWE, Rhea Ripley, también dio sus impresiones y se sintió frustrada cuando se le preguntó sobre Lyra Valkyria.

«Vine aquí, les dije a todos que era una ruda. Creí en ella. Le di algunos consejos. Le dije qué hacer. ¿Y qué hace ella? Ella me falta el respeto, le falta el respeto a mi Latino Heat. No quieres hacer enojar a Mami, y eso es exactamente lo que ha hecho».

Luego de los eventos ocurridos en el reciente NXT, aún tendremos a Dominik Mysterio y Rhea Ripley en la marca en el futuro previsible. Mientras Dominik está a la espera de un nuevo retador para su Campeonato Norteamericano NXT, Rhea probablemente tenga que verse las caras una vez más contra Lyra Valkyria.