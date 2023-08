WWE RAW 7 DE AGOSTO 2023 .— Cody Rhodes completó su trilogía de luchas contra Brock Lesnar y logró también una hazaña doble. No sólo derrotó a Lesnar, sino que lo hizo de manera tan contundente que la bestia encarnada reconoció su triunfo y le levantó el brazo en el centro del ring instalado en el Ford Field, ante casi 60 mil personas. Esa victoria de Rhodes en SummerSlam lo encamina nuevamente hacia el objetivo que se fijó al volver a WWE: Conquistar el campeonato mundial. La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Target Center, en Minneapolis, Minnesota.

Cody Rhodes abrió el programa y habló sobre su victoria contra Brock Lesnar, y mencionó que el apretón de manos que este le dio tras el encuentro lo tomó por sorpresa. Luego, mencionó que tuvo una conversación con su madre y esta le dijo que «Brock lo reconoció».

Cuando estaba con total confianza para aditir de que era capaz de vencer a cualquiera, fue interrumpido por Seth Rollins, y este le cuestionó lo dicho y lo desafió a que lo ponga a prueba.

Los miembros de The Judgment Day, sin Finn Bálor, aparecieron, y les hicieron saber que ellos son los que mandan en Monday Night Raw, y específicamente Priest es el que decide sobre los títulos, considerando que es el portador del maletín. Luego, le hizo saber a Cody que Dominik es el verdadero caballo de batalla.

Cuando Dominik iba a tomar la palabra, Finn Bálor apareció de la nada y atacó a Rollins, y se armó la revuelta en el ring. Sami Zayn llegó al salve para equiparar las cargas.

Cody propuso una lucha de tercias contra The Judgment Day. Rollins no parecía estar de acuerdo y Sami Zayn hizo de mediador.

1. Ricochet vs. Matt Riddle vs. Tommaso Ciampa vs. Chad Gable Los cuatro buscaban la victoria para convertirse en el nuevo retador por el Campeonato Intercontinental que está en poder de Gunther. Gable era el héroe local en este caso y el público lo vitoreaba. Estando cuatro, era complicado lograr la victoria sin que otro de los involucrados interfiriera, y así transcurrió la acción en los primeros minutos, con cada uno teniendo tiempo para atacar y conseguir una cuenta de dos. Ciampa ya quiso ir en serio y buscó el Fairy Tale Ending sobre Ricochet, que fue bloqueado y culminó en un contraataque de este. Eventualmente, los cuatro forcejearon en uno de los esquineros y se aplicó un Superplex, con Ricochet llevándose la peor parte. Gunther observaba tras bastidores, mientras los cuatro involucrados se seguían dando con todo. En una doble plancha, Ricochet y Gable estuvieron a punto de ganar de manera simultánea, pero Ciampa y Riddle resistieron tras dos segundos. Ciampa parecía tener la ventaja al aplicar un doble Machetazo de pierna, pero Gable se levantó enseguida y contraatacó. El Final Suplex con puente olímpico de Gable sobre Ciampa. Valoración 7.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Muy buen combate. Todos se lucieron.

Chad Gable obtuvo una importante victoria en frente de los suyos. Contras Nada en particular.



2. Shinsuke Nakamura vs. Bronson Reed Ambos retomaron su rivalidad en los últimos días y veíamos a Reed burlarse de su rival mientras lo dominaba gracias a su poder, pero Nakamura mostró mucha agilidad y aprovechó un descuido de su rival para conectar una buena ofensiva usando sus piernas, y dominó por unos minutos. Sin embargo, Reed se recuperó y planchó a su rival con un bombazo, pero se frustró al no obtener la cuenta de tres. Nakamura contraatacó arrinconando a su rival, pero Reed resistió y volvió a azotar al nipón contra la lona, pero fallo un Tsunami y recibió un rodillazo. El Final Kinsasha y cuenta de tres. Valoración 5.1 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Nakamura mostró su gran talento.

Contras Rivalidad repetida.



Ludwig Kaiser llegó al camerino donde estaba Maxxine Dupri para dejarle un recado a Gable y empezó a hablar mal de él y Otis y Maxxine lo abofeteó. Otis salió en su defensa y lo retó a un combate.

Becky Lynch llegó al ring para referirse a su combate de la próxima semana contra Trish Stratus y espera que Zoey Stark no esté presente. Zoey apareció y le recordó que ya la venció y que le tiene miedo.

Becky le hizo saber a Zoey que también la derrotó, pero que no pasará de ser una segundona, en lugar de ir a luchar por campeonatos. Zoey justificó que Trish Stratus la escogió porque era la Superestrella con mayor crecimiento en toda la WWE.

Shayna Baszler aparecio, luciendo un moretón en su ojo y le hizo saber a Becky que Ronda luce peor y que ya la sacó de la WWE. El público le agradeció y Shayna le volvió a pedir a Zoey que dijera quién era la más mala y ambas tuvieron un careo. Becky pidió que Adam Pearce decrete un combate entre ambas y eso fue lo que sucedio.

Tras bastidores, Damian Priest y Finn Bálor volvieron a tener diferencias en torno a lo ocurrido el sábado. Rhea llegó a mediar y hacerle saber que Priest llegó para ayudar. JD McDonagh puso más leña al fuego luego de haber tenido una conversación previa con Bálor y mencionar que el maletín está interponiéndose en su amistad.

3. Shayna Baszler vs. Zoey Stark Becky disfrutaba lo que veía mientras disfrutaba una limonada y Shayna buscaba continuar su momentum tras derrotar a Ronda Rousey en SummerSlam, pero Zoey aprovechó que su rival no estaba al 100% y dominó a su rival tras tomar contacto con su ojo y brazo lastimados. Shayna encontró una apertura y conectó varias patadas, aunque su debilidad era evidente y Zoey se aprovechó de aquello para volver a tomar el control. La acción transcurrióa de forma pareja, mientras Becky animaba a Shayna, aunque las contendientes se acercaba peligrosamente a ella y Zoey se distrajo con The Man. Zoey quiso contraatacar utilizando las cuerdas para lastimar el brazo de Shayna, pero esta volvió a aprovechar El Final Suplex de Shayna y cuenta de tres Valoración 5.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Shayna aprovechó su buen momento

Contras Lucha condicionada por la lesión de Shayna y la distracción generada por Becky Lynch



Tras bastidores, JD McDonagh atacó a Sami Zayn, y parece que su codo se dislocó.

4. Ludwig Kaiser vs. Otis Kaiser empezó dominando, pero los golpes no parecían surtir efecto en Otis, quien logró azotar a su rival, aunque falló una embestida y Kaiser recuperó el control, mientras se daba tiempo para festejar y molestar a Maxxine, pidiéndole que lo vuelva a abofetear. Otis aprovechó la distracción y empezó a conectar buenos golpes, pero no pudo aplicar el gusanito, ya que Vinci interfirió y Gunther hizo lo propio, dándole una patada a espaldas del réferi. El Final Enzuigiri y victoria de Kaiser. Valoración 4.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Kaiser está en una racha positiva y la rivalidad entre Gable y Gunther promete.

Contras Muy corto.



Seth Rollins y Cody Rhodes no estaban compaginados a pocos minutos de su combate, y Shinsuke Nakamura se ofreció como reemplazo de Sami Zayn, lo cual fue aceptado por el Campeón Mundial.

The Miz llegó al ring y lució demasiado molesto por haber sido eliminado por LA Knight y le hizo saber que lo irrespetó por no haberle dado la mano ni habérsele presentado.

LA Knight hizo acto de presencia, y tras hacerle saber que quizás no era lo suficientemente elocuente en SummerSlam, le volvió a estrechar la mano, pero The Miz se lo negó y le hizo saber que quizás su ímpetu es solo temporal y que era una mala imitación de la Attitude Era, mientras él ya dominaba (lo cual evidentemente no ocurrió).

LA Knight y The Miz siguieron con su intercambio verbal en torno al buen momento del primero, trayendo algunos temas de índole personal inclusive, y el ex NXT le hizo saber que su carrera va en alza, en detrimento de The Miz, que va directo al inodoro, y por eso buscará subir un escalón con él para llegar a la cima. The Miz le replicó que él es el evento central y que LA Knight no está a su nivel.

LA Knight no le tuvo miedo y lo retó a un desafío, y The Miz esperó un descuido para poder atacarlo a traición, pero LA Knight bloqueó el Skull Crushing Finale y le aplicó un Cutter.

5. The Viking Raiders vs. The New Day Kofi Kingston hizo su regreso tras estar varios meses lesionados, pero no la tenían nada fácil contra Erik e Ivar que lucían bastante agresivos, aunque el público reaccionaba poco cuando estaban a la ofensiva, pero tenían controlado a Woods, hasta que este logró sacar una patada de la nada y le dio el relevo a Kofi, quien limpió la casa, y lucía recuperado, pero no conseguía la victoria a pesar de haber conectado un SOS sobre Ivar, quien logró contraatacar con una sentada. Woods volvió para ayudar a su compañero, y Kofi se hizo cargo de Ivar con un Trouble in Paradise y se lanzó sobre Erik. El Final Codazo de Woods Valoración 4.1 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros The New Day regresó y con una victoria.

Contras El público apenas reaccionaba con The Viking Raiders



Antes del inicio del último combate, Raquel Rodriguez atacó a Rhea Ripley con gran agresividad, y esta también respondió. Llegaron varios oficiales, al igual que Candice LeRae e Indi Hartwell, quienes también recibieron golpes por parte de Rhea, que estaba furiosa.

6. The Judgment Day vs. Seth Rollins, Shinsuke Nakamura y Cody Rhodes Las tensiones empezaron desde el inicio entre los miembros de The Judgment Day, pero Dominik los llamó a la calma y decidió iniciar por su equipo, aunque fue rápidamente dominado por Nakamura. Sin embargo, durante el comercial fue dominado por sus rivales, hasta que logró llegar a su esquina para darle el relevo a Rollins, quien dio cuenta de Priest, especialmente, aunque al perder tiempo atacando a Bálor, le dio tiempo al Señor Money in the Bank para contraatacar, y Bálor lo remató con un Dropkick contra la barrera de protección. Cody finalmente vio acción, pero su ofensiva fue bloqueada por Bálor, aunque en un segundo intento, logró conseguir un Cutter, pero Dominik rompió el conteo y todo el mundo ingresó al ring, hasta que Cody intentó un Cross Rhodes sobre Bálor, pero Priest lo golpeó con el maletín. Sami Zayn llegó para salvarlos dejando fuera de combate a Priest, y Rollins madrugó a Bálor, quien pretendía atacar con el maletín. El Final Cross Rhodes sobre Bálor. Valoración 6.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen evento central.

Contras No hubo mayores sorpresas.



Tras el combate, aún hubo tensiones entres Rollins y Cody, pero rápidamente se disparon gracias a Sami Zayn. Nakamura no se unió a la celebración y esperó el momento propicio para atacar a Rollins con una Kinsasha, dejándolo tendido sobre el ring.