WWE NXT 8 de agosto 2023 | Resultados en vivo | Dominik Mysterio vs. Dragon Lee 1. Mustafa Ali vs. Axiom

Dos potenciales contendientes al Campeonato Norteamericano NXT se enfrentaron aquí, y la acción fue de ida y vuelta hata que Axiom tomó algo de ventaja cuando sacó a Ali fuera del ring. Sin embargo, Scrypts apareció y distrajo al enmascarado, lo cual fue aprovechado por su rival, quien solo logró una cuenta de dos. Los siguientes minutos transcurrieron con normalidad hasta que Ali sacó a Axiom sobre la tercera cuerda y este volvió a tomar contacto visual con Scrypts, a quien le acompañaron sus dos mastodontes, quienes eventualmente abandonaron el sitio. En el ring, Axiom logró tomar el control sobre Ali y le conectó un Moonsault afuera del ring, pero no aterrizó bien y Ali aprovechó para atacar y sometió a Axiom con un Sharpshooter, pero este resistió. Ambos forcejearon cerca de la tercera cuerda y Ali quiso sacarle la máscara a Axiom, pero este no se dejó, aunque fue empujado hacia el piso y ya no pudo reaccionar.