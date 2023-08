Zoey Stark, molesta con algunos atletas de WWE NIL

«Quiero ser una de las mejores mujeres. Quiero estar ahí arriba con Becky Lynch, Rhea Ripley, Charlotte Flair. Quiero ser una de las principales, para que cuando pienses en WWE, pienses en Zoey Stark. Ese es mi objetivo número uno. Pero por supuesto, todos queremos encabezar WrestleMania en algún momento de nuestras carreras«. Zoey Stark es una luchadora muy ambiciosa además de una fantástica promesa de WWE. Solo lleva unos meses en el main roster y ya es un elemento notable de la televisión.

► La molestia de Zoey Stark

Mientras, un buen número de atletas universitarios se desarollan en el NIL (Next In Line) buscando convertirse en WWE Superstars, intentando tener el éxito que ella tiene en la actualidad; quizá las dos más populares salidas de este programa son The Cavinder Twins. Pero no todos tienen cien por ciento claro que quieren emprender camino en la McMahon Empire. Algunos hablan de ello como «una opción». Y esto es lo que más molesta a la luchadora de Raw, como ella misma comparte en The Messenger.

«Eso es una de mis mayores frustraciones. Tenía ganas de levantarme y decir, ‘¿Por qué diablos estás aquí entonces?’ Regresa al campo de fútbol americano si eso te hace feliz. Está bien. Hay personas que darían cualquier cosa por estar en tu misma posición y eso es una bofetada en la cara».

En la misma entrevista, Zoey Stark también apunta que «puedes notar de inmediato» si alguien tiene ese talento especial (el llamado it factor). Ella misma lo tiene: talento luchístico, carisma, facilidad de palabra… No ha sido mala idea unirla a Trish Stratus pero en realidad no parece necesitarla, por ejemplo, viendo su cara a cara de esta semana con Becky Lynch, así como el que tuvo con Shayna Baszler durante el mismo segmento. Como heel, aunque como babyface también le fue muy bien en NXT.