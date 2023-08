«Fue con un amigo mío y yo, simplemente un intento de no volver a trabajar de manera normal. ¿Y si creamos un canal de YouTube y hacemos sketches cómicos? […] El comercial de Aldi, por ejemplo, fue una de las primeras cosas que hice en el negocio de la actuación. […] Cuando regresé, volví a trabajar en un restaurante y en ventas por teléfono.

«[…] Terminé obteniendo un papel destacado en un comercial regional de un casino, donde interpreté a un masajista y hice las típicas manos de masaje en una mujer. […] Muchas de esas cosas sucedieron en Ohio, el proyecto de Animal Planet también fue en Ohio. […] Cuando llegué a Los Ángeles, conseguí el proyecto de la joyería […]».

LA Knight recordaba recientemente sus trabajos fuera de la lucha libre. Cuando intentaba ser la estrella que es hoy en WWE.

► El origen del «Everybody!»

Entre todos ellos continuamos ahora con su etapa trabajando en un restaurante pues eso fue fundamental para el nacimiento del popular «Everybody!» que utiliza durante sus promos, según revela en su reciente entrevista en After The Bell with Corey Graves, en la que también pide que no lo comparen con nadie.

«Cuando solía trabajar en un restaurante, al doblar la esquina, ya sabes, llevando bebidas y comida y esas cosas, no quería chocar con la gente, así que vi que los demás decían, ‘¡Esquina!’, por alguna razón. Pero yo no quería decir eso, así que al doblar la esquina, solía decir, ‘¡Everybody!’ y así la gente sabía que me acercaba. Son solo tonterías que decía de forma natural. Si lo decía en la vida real, ¿por qué no lo diría aquí?».

Restaurantes, comerciales, YouTube, ventas por teléfono… Y ahora LA Knight es una de las WWE Superstars más exitosas del momento. WWE está comenzando a empujarlo y esta semana tuvo un segmento con The Miz durante el cual acabó atacándolo, por lo que quizá ambos comiencen una rivalidad que podría ayudarle mucho, pues The Awesome One es todo un veterano que lo ha conseguido todo en el McMahon Empire. Puede que incluso tenga la oportunidad de luchar en Payback para continuar por el buen camino después de haber ganado una batalla real en SummerSlam. «Es difícil estar en un Evento Premium de WWE», decía recientemente The Greatest Orator In Professional Wrestling.