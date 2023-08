DDP defiende a LA Knight: «No es demasiado viejo»

En estos días todo son elogios para LA Knight, que sigue creciendo como la espuma en WWE, tanto a la hora de vender su mercancía –fue el número uno entre las Superstars en el pasado mes de julio– como por que la compañía finalmente lo está empujando creativamente; sin ir más lejos, esta semana tuvo un segmento con The Miz en Raw.

Sin embargo, hay quienes señalan que su edad, 40 años, es un impedimento para que alcance a ser una gran estrella del McMahon Empire. Cabe mencionarse que también otros tantos apuntan a que es de aplaudir que nunca se haya rendido y que finalmente esté disfrutando de los frutos de su trabajo durante tanto tiempo.

Ahora nos hacemos eco de la opinión de Diamond Dallas Page, la cual comparte en su reciente entrevista con Chris Van Vliet:

«Ese tipo, no está demasiado mayor para nada. Está en el momento y lugar adecuados, y rezo para que lo reconozcan, porque se lo merece. Recuerdo que me acerqué a él, creo que fue en WrestleMania de este año, y le dije: ‘Amigo, quiero que sepas que personalmente admiro lo que estás haciendo y te he estado siguiendo desde NXT’. [Ha trabajado] con Bronson, uno de mis amigos, ha entrenado en ese gimnasio conmigo unas 50 veces. Le dije: ‘Me encanta lo que estás haciendo’, y le dije lo mismo a Sami, que es tu momento, amigo, la gente se sumará contigo, y esto irá creciendo más y más, y así fue. Ambos son tipos destacados para mí, pero no están en lo más alto. Solo dales ese pequeño empujón y ambos responderán».

What does @RealLAKnight have to say about @mikethemiz following their meeting on #WWERaw?

Find out right now on #RAWTalk! YEAH!

▶️ @peacock pic.twitter.com/yW0PJIFHEF

— WWE (@WWE) August 8, 2023