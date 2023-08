Durante el verano de 2021, la popular serie Brooklyn 99 estrenó su décima y última temporada después de ocho años siendo una de las más exitosas de la televisión en todo el mundo. Para quienes no la conozcan, una premisa rápida sería: gira en torno a Jake Peralta (Andy Samberg), un talentoso pero inmaduro detective del DPNY en la ficticia comisaría 99 de Brooklyn, que a menudo entra en conflicto con su oficial al mando, el serio y severo capitán Raymond Holt (Andre Braugher).

Y lo que muchos menos sabrán es que la WWE Superstar LA Knight apareció en el episodio 17. De ello -y de los múltiples spots publicitarios que hizo- habla en su reciente entrevista en After The Bell.

► LA Knight en la actuación

«Muchas de las cosas divertidas, algunas de ellas solo eran para YouTube. Fue con un amigo mío y yo, simplemente un intento de no volver a trabajar de manera normal. ¿Y si creamos un canal de YouTube y hacemos sketches cómicos? Logramos llevar a cabo dos o tres cosas. Él vivía en Boston y yo en Los Ángeles, no había forma práctica de reunirnos para hacer ese material. Gran parte de eso lo hicimos de forma gratuita y con dinero de nuestro propio bolsillo, con presupuestos muy ajustados para intentar sacarlo adelante. No llegamos a ningún lado. Afortunadamente, diferentes compañías de lucha libre comenzaron a ofrecerme más dinero después de mi primera etapa en la WWE«.

«Muchos de esos comerciales fueron cuando vivía en Cincinnati. El comercial de Aldi, por ejemplo, fue una de las primeras cosas que hice en el negocio de la actuación y fue en Cincinnati, Ohio. En ese momento estaba viviendo allí, acababa de intentar mudarme a Los Ángeles. Estuve allí durante unos cuatro meses y todo lo que pudo salir mal, salió mal. Tuve que retroceder y regresé a Ohio. Soy de Maryland, pero comencé a luchar en Ohio, y para ese momento, mis amigos se habían dispersado por todo el país, así que no tenía sentido volver a Maryland. Regresé a Ohio, donde tenía una base de lucha libre y algunos amigos. Cuando regresé, volví a trabajar en un restaurante y en ventas por teléfono. Pensé: ‘Dios mío, tengo que hacer algo’, en esa época teníamos las páginas amarillas. Busqué agentes de talento y resulta que había algunos en el área. Llamé a varios lugares. Finalmente, un tipo contestó, envié mis fotos y me dijo: ‘¿qué estás haciendo más tarde hoy?’ ‘Nada’ ‘¿Puedes venir y leer algunas líneas?’ Fui, leí las líneas y las envié. Terminé obteniendo un papel destacado en un comercial regional de un casino, donde interpreté a un masajista y hice las típicas manos de masaje en una mujer. Eso me hizo ganar rápidamente $800″.

«Unos meses después, ocurrió lo del comercial de Aldi. Muchas de esas cosas sucedieron en Ohio, el proyecto de Animal Planet también fue en Ohio. El proyecto de Animal Planet no pagó mucho, pero lo que sí pagó fue suficiente para llevarme a través del país, porque en ese momento había vuelto a Maryland por un tiempo y una vez que cobré el cheque, creo que tenía $50 en el bolsillo, lo suficiente para llegar a Dayton, Ohio, donde cobré mi cheque. Recogí mi cheque por $800 o lo que fuera y luego conduje hacia Los Ángeles. Lo que no sabía era que mi automóvil iba a morir a 80 millas fuera de Los Ángeles en medio del desierto de California. Es una larga historia en la que no entraré en detalles, pero terminé volviendo a Las Vegas, pedí prestado dinero y pasaron cosas y finalmente llegué a Los Ángeles, pero no tenía dinero. Dormí en el suelo de un amigo durante cuatro meses en Los Ángeles. Fue un momento loco. Cuando llegué allí, conseguí el proyecto de la joyería, pero luego pasó mucho tiempo sin conseguir papeles. Los Ángeles es muy competitivo y fue difícil conseguir trabajos. Estaba en roles secundarios. Poco después de que me liberaron la primera vez, de regreso en Los Ángeles, conseguí el papel en Brooklyn 99. Me dieron un remolque y un nombre para mi personaje. Pensé: ‘Oh, este será un papel importante, me llamo Mario y me voy a casar’, pero luego solo me quedé ahí de pie. No sé por qué le dieron nombre al personaje, no mencionaron mi nombre, ni siquiera dije nada».

