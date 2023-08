NXT: Dana Brooke atacó a Blair Davenport y Kelani Jordan

En la más reciente edición de NXT presentada por WWE, y en la segunda lucha de la noche, vimos a la talentosa Blair Davenport enfrentarse a la novata Kelani Jordan, quien llegó al ring con solo 18 luchas desde marzo de este año.

Seguramente por eso la lucha fue bastante corta, y Davenport fue la que más se lució, pues rápidamente la pateó, le dio rodillazos, y hasta la mandó a volar con una corbata.

Luego, consiguió una cuenta en dos con una plancha cruzada. El final de la lucha llegó cuando Davenport atacó con su Kamigoye a Jordan y la planchó para ganar por cuenta de tres.

Tras la lucha, la renovada Dana Brooke apareció y atacó a Davenport y con un tremendo Lariat, casi le quita la cabeza a Jordan.

Para ver la cobertura, conocer las luchas, los resultados y las calificaciones de los combates del WWE NXT del que se habla en esta nota, da click aquí para acceder a la mejor cobertura, la de nosotros, la de SÚPER LUCHAS.

WHAT IS GOING ON WITH @DanaBrookeWWE?!?!#WWENXT pic.twitter.com/LUVWoSz74m

— WWE (@WWE) August 9, 2023