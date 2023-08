Booker T asegura que Wes Lee es extraordinario

En la más reciente edición de su podcast The Hall of Fame, el Miembro del Salón de la Fama WWE, Booker T, reconoció que estaba bastante errado cuando formó una opinión acerca del luchador de NXT, Wes Lee, quien ha demostrado mucho talento. Estas fueron sus declaraciones:

«Me equivoqué acerca del ex Campeón Norteamericano NXT, Wes Lee. Al principio, no me convencía, pero recientemente me ha llamado la atención. Un luchador excepcional, ese tipo es un talento extraordinario.

► Booker T elogia a lo grande a Wes Lee, ex Campeón Norteamericano NXT

«Wes Lee no tenía mi aprobación cuando llegué por primera vez a NXT. Lee simplemente no estaba en mi radar cuando comencé mi tiempo como comentarista de NXT.

«Sin embargo, verlo presentarse y luchar me convirtió en un fan de él. Pensé que era un tipo unidimensional que solo iba a hacer acrobacias y eso era todo. Pero… Se nota que Wes Lee ha estado en peleas reales antes.

«Se nota que ha tenido algunas confrontaciones y su actuación definitivamente me lo dice, así que cuando sale y lo hace como lo ha hecho en los últimos tres, cuatro, cinco meses, ¡Dios mío, amigo!

«Ha entregado algunas de las presentaciones y luchas más increíbles. Así que le doy a Wes Lee un sobresaliente. Pero, no creo que Lee haya superado el Campeonato Norteamericano NXT.

«No creo que sea el caso, especialmente en medio de sus rivalidades con Mustafa Ali y el actual Campeón Norteamericano NXT, Dominik Mysterio.

«Es un tipo joven. Hay mucho crecimiento por delante. Pero tengo mis dudas sobre que Lee vaya a tener pronto un combate contra el Campeón NXT, Carmelo Hayes, o Bron Breakker, no sería lo mejor para él.

«Para mí, Wes Lee y el Campeonato Norteamericano son sinónimos. Incluso creo que Lee tiene la oportunidad de consolidarse como el mejor Campeón Norteamericano en la historia de NXT si se mantiene enfocado en esa división».