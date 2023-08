Grayson Waller tiene una peligrosa propuesta para Steve Austin

Grayson Waller apenas está dando sus primeros pasos en el main roster de WWE pero ya ha tenido la oportunidad de trabajar tanto con John Cena como con Edge, dos de las Superstars más importantes de la era moderna, de la historia. Y parece que próximamente podría hacerlo con The Rock. Ello mientras se espera que tenga una primera historia con otro luchador a tiempo completo en SmackDown. De momento, solo ha tenido algunos incidentes pero nada concreto, a ver qué pasa el viernes en el nuevo programa.

Best call up in WWE Draft history #GWEffect pic.twitter.com/Q3UCk5zW9z — Grayson Waller (@GraysonWWE) July 29, 2023

Mientras, conocemos la propuesta que tiene para Steve Austin, la cual comparte en WWE Die Woche, en la misma entrevista que la que advertía a sus compañeros de vestidor de la locura de Ilja Dragunov, de quien también conocimos recientemente que todavía no va a ser ascendido a las marcas principales. Cabe mencionarse que para Stone Cold no tiene en mente un combate ni nada parecido sino que ambos beban juntos de una de sus zapatillas de luchador, lo que se llama un shoey.

«Hay tantos casos porque he intentado que algunos de ellos hagan brindis con zapatillas conmigo, y no sé qué pasa, no creen que sea higiénico o algo por el estilo. No comprenden la cultura detrás de eso. Pero creo que el número uno tiene que ser Stone Cold. Ya no estamos en 1999, ya no bebemos cerveza de latas. Hay muchas opciones mejores [que la cerveza]. Pero pienso que ver a Steve Austin hacer un Steve-weiser de una zapatilla, eso es algo que necesito tachar de mi lista de deseos.»

Podríamos aconsejar a Grayson Waller que mejor no se ponga delante de Steve Austin y le realice esta propuesta pues quizá sí que consiga que el WWE Hall of Famer beba con él pero justo después lo que va a hacer es aplicarle un Stunner. La verdad es que sería divertido verlo. Tampoco debería decirle que hay muchas opciones mejores que la cerveza. Cabe mencionarse que el shoey es muy popular en Ausralia, país natal del luchador. También lo hace Tai Tuivasa, el peleador de la UFC.