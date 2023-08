«Es aterrador»: Grayson Waller avisa a WWE por Ilja Dragunov

Grayson Waller solo luchó una vez con Ilja Dragunov -tuvieron un combate mano a mano durante el programa de NXT del 11 de octubre de 2022– pero durante muchos meses fueron compañeros de vestidor en el territorio de desarrollo de WWE. En la actualidad, 21st Century Success Story está en SmackDown por lo que no volverán a verse las caras pronto, aunque se espera que The Dragon sea una Superstar importante también en el main roster. Hasta entonces, Waller comparte sus pensamientos sobre sus experiencias con él hasta ahora en WWE Die Woche.

After an encounter earlier in the night, @GraysonWWE takes on @UNBESIEGBAR_ZAR in the main event of #WWENXT. pic.twitter.com/ev22H9pH24 — WWE NXT (@WWENXT) October 13, 2022

► Grayson Waller, sobre Ilja Dragunov

«Ilja es aterrador. Ilja es realmente aterrador. Hay algo mal en él. No sé qué es. Parece haber algo mal en su mente. Luché contra él el año pasado en NXT y esta mañana hablé con Carmelo Hayes al respecto. Cuando te encuentras frente a frente con Ilja, sientes una energía en sus ojos, en sus movimientos, que te indica que este tipo es diferente. No puedes entrar y bromear con él. No es ese tipo de persona. Sabes que estás entrando a pelear y que todo va a doler. No será una experiencia divertida. No creo que nadie entre y diga: ‘Oh, eso fue tan divertido’. No hay nada divertido en luchar contra Ilja Dragunov.

«Creo que [Carmelo Hayes] lo descubrió. Todo lo que hace es tan intenso. Incluso entre bastidores, puede que lo veas el día de tu combate, y cinco horas antes del espectáculo, está tan enfocado como cuando sale a luchar. Así que creo que Ilja es un tipo muy talentoso, pero me aterroriza. Está loco. Es realmente insano. Nunca podría tenerlo en mi programa de entrevistas porque no creo que entienda las bromas. No sé si tiene sentido del humor. Ni siquiera sé si lo he visto reír. Tendrá una piel increíble por el resto de su vida. No tendrá una arruga porque ese hermano nunca se ríe».

Experiencias que pueden servir para poner en aviso a los demás luchadores de elenco principal pues un día van a encontrarse con Dragunov tanto en backstage como en el encordado. Quizá no sea como un integrante de Imperium, pero antes o después será ascendido y aterrorizará a todos en Raw y SmackDown mientras hace las delicias de los fanáticos. El luchador ruso es sin duda una de las mayores promesas en el presente del McMahon Empire. Veremos cómo sigue su aventura en NXT.