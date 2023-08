Booker T: «Big E trató de robarme y no me gustó»

«[…] Mi regla es que, si he luchado contigo más de cinco veces, puedo hacer todas tus movidas. Es solo una regla personal que tengo, y la gente no siempre está de acuerdo con ella. Me encanta el Cody Cutter. Creo que es mejor que el Os-Cutter, pero lo tomé prestado de Will, así que méritos para él, que es súper talentoso. Más allá de súper talentoso […]». Cody Rhodes compartía recientemente la regla que tiene para copiar a otros luchadores, lo cual hacen todos y cada uno de los integrantes de nuestra querida lucha libre profesional.

► Booker T critica a Big E

Pero de cuando en cuando se crea una nueva polémica porque hay quienes no están de acuerdo en que esto suceda, aunque ellos mismos sean parte de esa emulación, como es el caso ahora de Booker T. Durante un reciente episodio de su podcast, The Hall of Fame, el miembro del Salón de la Fama de la WWE criticaba a Big E por intentar robarle su famoso «Sucka», haciendo referencia además a la controversia en torno a Lacey Evans y el Sgt. Slaughter, quien ha atacado con dureza a la luchadora acusándola de lo mismo.

«Sigo aquí usando ‘sucka’, algo que Big E trató de robar, y la verdad es que no aprecié eso en absoluto. No valoré que Big E intentara apropiarse de mi frase distintiva mientras todavía estoy vivo, sigo en la compañía y sigo usándola. Realmente me pregunto qué diablos estaba pensando.

«Sabes, si quieres pisarle los pies a alguien, puedes hacerlo rápidamente, como hizo Slaughter. Podría ser como el Sargento Slaughter. Podría estar realmente molesto. Podría dejar de ver el programa.

«Es un tonto, porque la cuestión es que yo soy original. Sé de quién tomarla para que no se quejen, simplemente diré eso».