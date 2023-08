The New Day se pronuncian tras su regreso a WWE RAW

Sin Big E todavía, Kofi Kingston y Xavier Woods han vuelto a la programación de WWE durante el Raw de esta pasada noche venciendo a The Viking Raiders para seguir adelante con The New Day. ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? Los dos luchadores las pronunciaron paras las cámaras de Raw Talk.

► The New Day han vuelto

Kingston: «Se siente bien estar de vuelta, hemos disfrutado del tiempo en casa con la familia, pero era hora de volver al trabajo».

Woods: «Esta noche es muy especial para nosotros, hemos estado fuera por un tiempo, y lo he dicho antes, la división de parejas está en ruinas. ¿Y qué pasó la última vez que estuvo en ruinas? Aparecimos nosotros de la nada. The New Day aparecieron completamente diferentes, totalmente originales, y pusimos patas arriba la división de parejas. Hemos vuelto y vamos a reclamar ese campeonato. Mira nuestro elenco, tenemos buenos equipos, muy buenos equipos, pero nosotros somos el mejor equipo que ha hecho esto nunca y eso no es subjetivo, son hechos«.

Kingston: «The Viking Raiders dicen que vienen de los dioses, pero nosotros somos los dioses de la división de parejas. Y cuando llamas a los dioses ellos bajan del Monte Olimpo y te dan una lección».

También estuvieron bromeando sobre cereales, canciones, volteretas, y conocer a Jackie Redmond, la nueva entrevistadora de Raw desde el mes de junio, a la que ellos no conocían. The New Day han vuelto con todo, quieren ser campeones de nuevo, dicen que son los mejores de todos los tiempos -¿qué tendrán que decir The Usos a eso?- así que veremos qué les deparan los siguientes meses. No olvidemos que el título está en manos de Kevin Owens y Sami Zayn. ¿Acaso va a darse una rivalidad entre ambos equipos en este año 2023?