El nombre de Nia Jax, sonando en backstage de WWE

El 4 de noviembre de 2021, WWE realizó una nueva considerable tanda de despidos con la excusa de recortes presupuestarios que contó con nombres tan sorprendentes como el de Nia Jax. La samoana siempre había trabajado en la compañía, no se había adelantado de ninguna manera que pudiera abandonarla, y además es prima de The Rock o Roman Reigns. No todo terminó ahí para ella pues durante el Royal Rumble 2023 hizo su retorno eventual, por lo que se entendía que la puerta estaba abierta a que volviera a ser una Superstar.

SHE'S NOT LIKE MOST GIRLS … AND SHE'S BACK!!! Nia Jax is entrant number 3️⃣0️⃣ in the Women's #RoyalRumble Match! pic.twitter.com/9s5BKpvmhP — WWE (@WWE) January 29, 2023

► Nia Jax podría volver a WWE

Hoy tiramos del mismo hilo pues nuestros compañeros de PWInsider nos informan de que su nombre está sonando en backstage: «Han habido algunos rumores en los últimos días sobre un posible regreso de Nia Jax a la compañía. No hemos escuchado que esté en Raw, pero al menos algunas fuentes diferentes señalaron que habían escuchado su nombre mencionado últimamente. Jax hizo un regreso de una noche en el Royal Rumble de 2023. Actualizaremos si escuchamos algo adicional». De momento, no hemos tenido más información.

Por otro lado, dejando a un lado a la que fuera Campeona Raw, el mismo informe apunta también: «Nos han informado que ya hay un plan en marcha para el Campeonato Femenil de Parejas WWE tras la lesión de Sonya Deville. Ha habido mucha simpatía por Deville, ya que es muy apreciada dentro de la compañía». Aunque recordemos que Nia Jax tuvo este título por lo que quizá si vuelve quiera conseguirlo nuevamente. Aunque a falta de más detalles no tiene sentido especular con nada pues The Irresistible Force podría no volver.

Además, en otro orden de cosas, el medio no ha recibido «ninguna información sobre la posible presencia de Randy Orton en Raw». Sí estuvo presente Dana Brooke, «probablemente para participar en la grabación de Main Event».