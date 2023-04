Royal Rumble 2023 vio el retorno de Nia Jax a la WWE. La samoana no se quedó en la compañía pero fue un momento interesante tanto para ella como para sus fanáticos. No se sabe si va a volver pero continuando con aquella ocasión nos hacemos eco de sus recientes reflexiones en Ring The Belle.

SHE'S NOT LIKE MOST GIRLS … AND SHE'S BACK!!! Nia Jax is entrant number 3️⃣0️⃣ in the Women's #RoyalRumble Match! pic.twitter.com/9s5BKpvmhP — WWE (@WWE) January 29, 2023

> Nia Jax habla de Royal Rumble 2023

“Tamina me decía: ‘No estoy segura de cuántos Royal Rumbles más voy a tener’. Alguien me dijo: ‘Realmente no vamos a llamar a muchas chicas’. Yo estaba como: ‘Eso es raro, un Rumble sin regresos. Eso va a ser incómodo’. Pensé que seguramente iban a llamar a algunas de las chicas que se fueron y que vendrían. Yo estaba como: ‘Sabes qué, lo que realmente extraño es subir al ring y actuar’. Me encanta el hecho de que no viajo tanto y puedo estar en casa con mi familia. Soy una persona muy familiar, pero extraño actuar. Me dije a mí misma: ‘Si me llaman, lo haré, diré que sí’. Eso es si me llaman. Fueron dos semanas y media antes de Rumble. Estaba en California en la casa de mi mamá. No esperaba volver a Orlando o subir al ring. No tenía ningún atuendo, nada. Recibí una llamada de la oficina y me dijeron: ‘Oye, estamos planeando tenerte en el Rumble’. ‘¿Qué? ¿Me estás preguntando o me estás diciendo?’. Amo a TJ [Tyson Kidd]. Es, sin lugar a dudas, uno de los mejores productores. Fit Finlay y TJ han sido enormes en hacer que Nia Jax sea quien es o era. Son tan increíbles. TJ me propuso esto porque TJ y yo tenemos una relación genial. Cuando dijo eso, dije: ‘Sí, hagamos esto. Vamos’. Llamé a mi gente para el atuendo: ‘Tenemos que acelerar esto’.

“Hablé con la persona que tocó mi música [comenta recordando que su música sonó antes de que la cuenta de diez llegara a cero]. Hablé con la persona y somos súper geniales, nos reímos de eso. Yo estaba como: ‘¿Estás tan emocionado de que vuelva?’. Lo lamentó mucho y se disculpó profusamente. Es una de las personas más geniales. ‘Solo voy a anotar que estás tan emocionado de verme de regreso’. Lo estaba, cuando lo vi, nos abrazamos y esas cosas. ‘Simplemente no pudiste evitar tocar mi música’. Además, Nia Jax hace lo suyo. No necesita esperar una cuenta regresiva estúpida. He estado esperando todo ese tiempo para aparecer, ¿qué voy a esperar para la cuenta regresiva de cinco segundos? Estaré lista [dijo entre risas]”.