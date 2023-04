Es importante que cada persona se sienta feliz dentro de su propio cuerpo, pero de la misma manera no se puede negar que un buen estado físico es menos propenso a sufrir problemas de salud. Por otro lado, cada cual tiene derecho a decidir lo que quiere hacer con su vida. Hoy hablamos de Nia Jax, quien siempre, al menos desde que la conocemos, por su carrera en la WWE, ha tenido lo que médicamente se consideraría sobrepeso. Y ella misma no se sentía cómoda, por lo que decidió comenzar un proceso de adelgazamiento.

Y para ello se puso en contacto con Charlotte Flair, a quien ahora agradece en una reciente publicación en redes sociales en la que la samoana da a conocer que ha bajado 21 kilos de peso.

Me to @MsCharlotteWWE after her wedding: “I feel gross & uncomfortable! I want to lose weight”@MsCharlotteWWE to me: “please let me help you! You got this woman”

Officially started in October…6 months later, down 48lbs🥺🙏🏽

Sends me killer workouts and motivates me 💪🏾🥺

— Lina Fanene (@LinaFanene) April 16, 2023