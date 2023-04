Uno de los torneos más importantes de la escena nipona y los grandes fastos luchísticos del arranque de la primavera en Estados Unidos adolecieron de la presencia del mejor talento de la actualidad (bajo humilde opinión de este autor): Will Ospreay.

Hace ahora un mes, “The Assassin” se lesionó durante su combate contra Mark Davis en segunda ronda de la New Japan Cup. Como consecuencia, quedó fuera de la justa, que finalmente ganó SANADA. Este se hizo, a la postre, con el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP en Sakura Genesis, y parece que era el plan original de NJPW, pero resultaría interesante dilucidar el camino que el “King of Sports” tenía trazado para Ospreay.

Asimismo, el líder de United Empire tuvo que perderse la “WrestleMania Week”, donde iba a vérselas con Konosuke Takeshita en ROH Supercard of Honor y con Mike Bailey en Multiverse United, entre otros encuentros que finalmente fueron cancelados.

Pero como ha recogido mi compañero de SUPERLUCHAS Jonie Lucha, la baja de Ospreay llega a su fin este semana. Eso sí, habrá que esperar hasta el penúltimo día, sábado 22 de abril, cuando el británico forme parte de All Or Nothing, nueva cita de One Pro Wrestling (1Pw).

Allí, Ospreay irá contra Bobby Fish en mano a mano, y si vence, podrá optar al remozado Campeonato Mundial de Peso Completo 1PW. Para ello, deberá imponerse bajo Fatal 4-Way a otros tres aspirantes que también tendrán que ganarse su tentativa al comienzo del evento.

► 1PW volvió para quedarse

All Or Nothing, a celebrarse en el Doncaster Dome de Doncaster (Inglaterra) supondrá el tercer show de 1PW desde que esta promotora volvió a las andadas el pasado octubre.

Y en teoría, el de mayor relevancia, pues además de determinar nuevo máximo monarca varonil de 1PW, conoceremos nueva Campeona Mundial, nuevos Campeones de Parejas y nuevo Campeón de Peso Abierto.

Seguidamente, comparto la estampa de su soberbio cartel.

[Pre-Show]

[Show principal]