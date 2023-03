NJPW: Will Ospreay deja la New Japan Cup por lesión

El luchador inglés de New Japan Pro Wrestling, Will Ospreay, ha quedado fuera de la “New Japan Cup 2023” tras una lesión en el hombro.

Esto fue dado a conocer por la empresa del león mediante un comunicado. Inicialmente, se tenía contemplado que Ospreay no participara en el evento de hoy, 15 de marzo, para que descansara y ver si había mejoría. Más tarde, NJPW señaló “no tiene un calendario de recuperación en este momento” y como resultado, se decidió retirarlo de la competencia.

Ospreay se lesionó en un combate eliminatorio contra el también miembro de United Empire, Mark Davis, del Aussie Open. A pesar de la lesión, Ospreay completó la lucha y ganó. En cuartos de final enfrentaría a EVIL.

NJPW determinó que el lugar de Ospreay será ocupado por el propio Mark Davis, quien estuvo en conferencia de prensa y dedicó un mensaje a su lesionado líder:

New Japan Cup 2023. Entramos en este torneo, cada miembro del United Empire, e hicimos un pacto, que este año sería para el United Empire. Ahora, la razón por la que estoy aquí es para dar una noticia profundamente desafortunada, y que Will Ospreay tiene que renunciar a su lugar en la New Japan Cup.

Me entristece profundamente ser el que tenga que decirlo, pero estoy más motivado que nunca para ocupar su lugar en el torneo y llevarme a casa la Copa para United Empire. Entonces, el 17, Tokio, Korakuen Hall, EVIL, no es Will Ospreay al que te enfrentarás. Es a ‘Dunkzilla’ Davis.

¿Cómo me sentí? Para mí, es mucha presión sobre mis hombros. No voy a mentir, no voy a ser deshonesto. Mi especialidad en la lucha libre profesional es la lucha por equipos junto a mi compañero Kyle Fletcher como Aussie Open. Pienso en nosotros como el mejor dúo del mundo en la actualidad. Pero amo la lucha libre profesional en toda su competencia, y mi corazón está en esto para ganar. Entonces, cuando Will Ospreay me dijo que me necesitaba para tomar su lugar y ganar esto para United Empire, se encendió un fuego dentro de mí. Encendió algo dentro de mí aún más profundo. Así que voy a hacer esto por United Empire, voy a hacer esto por Will Ospreay, voy a hacer esto por Aussie Open y lo voy a hacer por mí mismo. Gracias.