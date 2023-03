Cartel Impact x NJPW “Multiverse United”; Ospreay fuera

Se ha revelado el cartel completo para el evento coproducido por Impact Wrestling y New Japan Pro Wrestling “Multiverse United“.

► Impact x NJPW “Multiverse United”

Esto ocurrió tras el anuncio de los últimos combates que conforman el cartel. Gabriel Kidd se enfrentará a Yuya Uemura, en el Kickoff. Ambos luchadores se reencontrarán en un duelo individual, desde Wrestling Dontaku 2021.

También se confirmó que KENTA pondrá en juego, el Campeonato de Peso Abierto Strong contra Minoru Suzuki en su lucha previamente anunciada.

Originalmente, el oponente de Mike Bailey sería Will Ospreay: pero por su lesión en el hombr0, el luchador fue retirado y su lugar será aceptado por Kazuchika Okada. Esta será la primera vez que ambos luchadores se midan individualmente.

El cartel completo queda así:

NJPW “MULTIVERSE UNITED: ONLY THE STRONG SURVIVE”, 30.03.2023

Globe Theater, Los Angeles, California, Estados Unidos

0. Kickoff Match: Yuya Uemura vs Gabriel Kidd

-. Fred Rosser, Sami Callihan , PCO y Alex Coughlin vs. Tom Lawlor, JR Kratos, Eddie Edwards y Joe Hendry

-. X Division Title, 6 Way Scramble Match: Trey Miguel (c) vs. Rocky Romero vs. Clark Connors vs. Kevin Knight vs. Rich Swann vs. Frankie Kazarian

-. IMPACT! World Tag Team Title, 4 Way Match: Ace Austin y Chris Bey (c) vs. Mark Davis y Kyle Fletcher vs. Shane Haste y Bad Dude Tito vs. Chris Sabin y Alex Shelley

-. Jeff Cobb vs. Moose .

-. IMPACT! Knockouts Title: Mickie James (c) vs Deonna Purazzo vs Giselle Shaw vs Miyu Yamashita

-. IMPACT! World Title: Josh Alexander (c) vs. KUSHIDA

-. Strong Openweight Tite: KENTA (c) vs Minoru Suzuki

-. Hiroshi Tanahashi contra Mike Bailey