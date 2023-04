John Morrison debutó en el boxeo noqueando a Harley Morenstein de Epic Meal Time en el tecer asalto en Creator Clash 2 en un combate de creadores de contenido el pasado 15 de abril. Con motivo de su victoria, fue entrevistado recientemente por Dean Miuhandi, conocido en WWE como Mojo Rawley, en TMZ Sports. El luchador independiente dijo que Matt Cardona se negó a pelear con él.

JOHN MORRISON WITH THE KNOCKOUT??? 😭 pic.twitter.com/1bZX0bb336 — melissa (fan account) (@ZELIVNA) April 16, 2023

“Déjame contarte algo sobre Matt Cardona. Me preguntaron si estaría dispuesto a pelear contra Harley (Morenstein) o Matt Cardona, y le pregunté si quería pelear y dijo: ‘Hermano, no voy a pelear con nadie. Definitivamente no voy a pelear contigo. Hermano, no ¿Estás loco? No, no voy a pelear’. Pero, literalmente, fue como mi primera llamada telefónica. Querían que peleara contra el Broski“.

Hablando del combate, comentó también acerca de que la madre de su oponente lo abordara antes de enfrentarse:

“Estaba desayunando en la cafetería del hotel y una señora me tocó el hombro y me di la vuelta y me dijo: ‘Disculpa, soy la madre de Harley. Solo quiero que sepas que mi hijo es un chico muy bueno y no quiero que lo lastimes’. Y yo dije: ‘Te reconozco de su canal de YouTube. He visto Epic Meal Time, mucha gente lo ha hecho. No voy a tratar de lastimarlo más de lo que él tratará de lastimarme. Los dos nos vamos a dar puñetazos. Alguien podría salir lastimado. No es algo mezquino’. De hecho, me gusta mucho Harley. Lo llamaría casi la realeza de YouTube en este punto, ¿sabes? Ha estado en el juego durante mucho tiempo y entretuvo a mucha gente, incluyéndome a mí.

“Ella escuchó lo que dije y dijo: ‘Por favor, no intentes matar a mi hijo’ y luego dije: ‘Es una metáfora. No voy a intentar matarlo literalmente. Voy a tratar de noquearlo’ y ella dice: ‘¿Qué?’. Y luego vi a Harley (Morenstein) y le dije: ‘Tu mamá me pidió que no te lastimara’ y él dice: ‘Uf. ¿Te dijo que soy un buen chico?’. Y yo dije: ‘Sí, lo dijo. Eso es exactamente lo que ella dijo’”.

