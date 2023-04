Will Ospreay tiene el alta para 1PW All Or Nothing

“Tengo más rango de movimiento en mi hombro pero todavía tengo problemas con la fuerza. Creo que estaré bien, pero solo estoy revisando mi fisio con esto, ya que no quiero volver demasiado pronto y empeorarlo. Mucho amor, los extraño a todos“. Will Ospreay daba esta actualización de su recuperación unos días atrás. Poco después adelantaba que espera estar en AEW All In: «Soy un tipo que le gusta dejarse caer por los sitios. Todo el amor del mundo para ellos, son un equipo genial. Espero que haya una oportunidad como uno de los tipos que ondea la bandera de Reino Unido allá por donde va. Hacer eso haría que mi padre se sintiera orgulloso».

> Will Ospreay tiene el alta

Y entendemos que no tendrá problemas para participar en ese futuro pay-per-view dado que se celebrará el 27 de agosto y él volverá a la acción luchística mucho antes. A no ser claro que sufra una nueva lesión o quede fuera del mismo creativamente. Pero dejemos esas dos cuestiones a un lado. One Pro Wrestling da a conocer en una reciente publicación en redes sociales que The Aerial Assassin tiene el alta para luchar en su evento All or Nothing el 22 de abril, dentro de solo cinco días.

We have been in constant communication with @WillOspreay and can now confirm that he is cleared to compete at ALL OR NOTHING on April 22nd! Will takes on Undisputed Era’s @theBobbyFish for a shot at becoming the new 1PW World Champion! 🎟 https://t.co/4INM4NuWhv pic.twitter.com/6AKB52I9ul — 1PW – One Pro Wrestling (@1ProWrestling) April 16, 2023

“¡Hemos estado en comunicación constante con Will Ospreay y ahora podemos confirmar que está autorizado para competir en All or Nothing el 22 de abril! ¡Will se enfrenta a Undisputed Era’s Bobby Fish para tener la oportunidad de convertirse en el nuevo Campeón Mundial 1PW!“

