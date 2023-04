Dutch Mantell sugiere que Shinsuke Nakamura sea despedido

Shinsuke Nakamura trabajó en un combate contra The Great Muta en el evento de Pro Wrestling NOAH The New Year 2023 como parte de la gira de retiro de la leyenda japonesa a inicios de este año, y tras regresar a los Estados Unidos, poco se había sabido del ex Campeón Intercontinental, ya que no había aparecido en televisión, hasta este viernes que hizo su regreso a SmackDown donde derrotó a Madcap Moss.

► Para Dutch Mantell, Shinsuke Nakamura “está obsoleto”

El ex manager de WWE, Dutch Mantell se refirió al regreso de Shinsuke Nakamura en su podcast Smack Talk, donde dijo que cada talento tiene una vida útil después de la cual se vuelven obsoletos. Sugirió que Nakamura está en esa fase y que es hora para WWE de dejarlo ir. Agregó que el ex Campeón Intercontinental WWE ya no lo emociona y que probablemente sea lo mismo para los fanáticos.

“Creo que todo talento tiene una vida útil. Tienen fecha estampada. Shinsuke Nakamura ha estado allí durante 7 años, y después de un tiempo, simplemente se desvanece en la madera. Creo que después de 5 años, a menos que sean estrellas de nivel de evento principal, debes dejarlo ir. Dos años, que vuelva o algo así. Creo que se vuelven obsoletos, y si realmente no los manejas bien, haces más daño de lo que pueden ayudarte”.

Habrá que ver qué planes tiene WWE para Shinsuke Nakamura, de quien se espera que pueda tener un impulso importante ahora que Triple H está al mando de la Dirección creativa. Al parecer, mantendrá una rivalidad con Karrion Kross en el corto plazo.