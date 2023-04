Isiah Kassidy habla del próximo The Firm Deletion

Matt Hardy y Private Party fueron miembros de The Firm durante varios meses, teniendo que trabajar bajo las órdenes de Ethan Page y el resto de la facción (Big Bill y Lee Moriarty) debido a que estos poseían sus contratos. Hasta que el Hardy Boyz traicionó a All Ego provocando su derrota ante Hook en una lucha por el Campeonato FTW en el Dynamite de 5 de abril. Entonces, la alianza se terminó pero no la rivalidad. Durante el Dynamite del 12 de abril los rudos buscaron venganza y estaban procediendo a ello cuando Jeff Hardy apareció para salvar a su hermano, Isiah Kassidy y el hijo de Taz. Posteriormente, Matt anunció que los dos equipos se verán las caras en el Hardy Compound en un combate The Firm Deletion.

The newly formed team of @MATTHARDYBRAND @JEFFHARDYBRAND @730hook & @IsiahKassidy are ready to take on #TheFirm! Tune in to #AEWRampage on TNT! pic.twitter.com/sggvjKP3VE

— All Elite Wrestling (@AEW) April 15, 2023