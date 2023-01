Shinsuke Nakamura se despide de Japón

Hace un par de semanas, se anunció que Shinsuke Nakamura trabajaría en un combate contra The Great Muta en el evento de Pro Wrestling NOAH The New Year 2023 como parte de la gira de retiro de la leyenda japonesa, sorprendiendo a propios y extraños, considerando que el Rey del Estilo fuerte tiene contrato todavía con WWE, pero que tuvo el permiso de Triple H. Durante el espectáculo, Nakamura derrotó a The Great Muta, y parece que lo pasó bien en su tierra natal, donde incluso se encontró con la Campeona IWGP y ex Superestrella de WWE, Kairi.

► Shinsuke Nakamura regresará a los Estados Unidos para debutar en el 2023

Una vez que concluyó su aventura por su tierra natal, pasó las festividades de fin de año y compartió con algunos fanáticos, Shinsuke Nakamura decidió regresar a los Estados Unidos para ponerse a las órdenes de Triple H en SmackDown. El ex Campeón Intercontinental recurrió a su cuenta de Twitter para despedirse de Japón.

“¡Gracias por este tiempo agradable!”

Bye bye Japan 🇯🇵 #prowrestlinglove — Shinsuke Nakamura (@ShinsukeN) January 7, 2023

“Adios Japón”

Sin duda, en esta nueva era WWE está siendo más flexible con sus Superstrellas, ya que no solo permitió que Nakamura viajara a Japón y se enfrentara a The Great Muta sino que también le concedió permiso para que Karl Anderson defendiera su Campeonato de Peso abierto Never contra Tama Tonga en NJPW Wrestle Kingdom 17. Ahora esperamos ver el debut del Rey del Estilo Fuerte en el 2023, donde probablemente sea parte del listado de las treinta Superestrellas que estarán en el Royal Rumble este 28 de enero.