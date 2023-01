Shinsuke Nakamura se reunió con Kairi Sane en Japón

Hace un par de semanas, se anunció que Shinsuke Nakamura trabajaría en un combate contra The Great Muta en el evento de Pro Wrestling NOAH The New Year 2023 como parte de la gira de retiro de la leyenda japonesa. Evidentemente, fue algo que sorprendió a todos dado que el Rey del Estilo fuerte tiene contrato todavía con WWE, pero es un símbolo de que los tiempos están cambiando en dicha compañía. Durante el espectáculo, Nakamura derrotó a The Great Muta, y parece que lo está pasando bien en su país de origen.

► Shinsuke Nakamura y Kairi Sane: el rencuentro de dos campeones de NXT

Después de su combate contra The Great Muta, Shinsuke Nakamura se reunió con la ex superestrella de la WWE Kairi Sane, y la primera Campeona IWGP publicó fotos sobre el encuentro en su cuenta oficial de Twitter, agregando una de su época en NXT. Ella subtituló las fotos en japonés, que lo traducimos a continuación.

“2023 ⇆ 2018. Muchas gracias por el milagro, fue una lucha de infarto”.

Sin duda, WWE está siendo más flexible con sus Superstrellas, ya que no solo permitió que Nakamura viajara a Japón y se enfrentara a The Great Muta sino que también le concedió permiso para que Karl Anderson defienda su Campeonato de Peso abierto Never contra Tama Tonga en NJPW Wrestle Kingdom 17, que se llevará a cabo en solo unas horas.

Una vez que concluya su aventura por el Japón, se espera que Shinsuke Nakamura regrese a los Estados Unidos en los próximos días para continuar en SmackDown, y se espera que forme parte del Royal Rumble este 28 de enero.