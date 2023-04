Will Ospreay ofrece una actualización de su lesión

Mediado el mes de marzo confirmamos la lesión en el hombro de Will Ospreay así como su salida de la New Japan Cup. También tuvo que perderse el evento Multiverse United que compartieron NJPW e IMPACT Wrestling. También nos enteramos de que iba a luchar en ROH Supercard of Honor 2023. Más allá de los mejores deseos para el luchador, la principal preocupación de los fanáticos es cuando va a volver a la acción, una cuestión que con el Aerial Assassin hasta ahora no está clara.

Continúa sin estarlo con la nueva actualización que nos ofrece el guerrero inglés pero nos quedamos con lo que sí nos cuenta en ella: “Tengo más rango de movimiento en mi hombro pero todavía tengo problemas con la fuerza. Creo que estaré bien, pero solo estoy revisando mi fisio con esto, ya que no quiero volver demasiado pronto y empeorarlo“. Concluye: “Mucho amor, los extraño a todos“.

Just an update for you all.

I have more range of motion in my shoulder but still struggling with strength.

I think I’ll be ok but I’m just going through my physio with this as I don’t wanna come back too early and this thing rip off.

Much love, miss you all.

— ᵂⁱˡˡ ᴼˢᵖʳᵉᵃʸ • ウィル・オスプレイ (@WillOspreay) April 8, 2023