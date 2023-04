Adam Page opina acerca de los house shows de AEW

All Elite Wrestling ha comenzado a realizar house shows, los llamados eventos AEW House Rules. No es el único añadido a su calendario semanal pues también están preparando un nuevo programa para los sábados. Además del AEW All Access, aunque en este caso no se trata de combates y segmentos sino más bien de las vidas detrás de cámaras de quienes los protagonizan. Aún es pronto para analizar como estos house shows sirven a la compañía pero serán algo similar a los de WWE.

> Los house shows de AEW

Generalmente, no llaman mucho la atención, pero eventualmente sucede algo en ellos que los lleva a la primera plana, y realmente los luchadores se permiten algo más de libertad de la que tienen en televisión. Dicho esto, vamos ahora a conocer qué piensa Adam Page, quien estuvo hablando de ello en WFXR. Es interesante apuntar que el que fuera Campeón Mundial de Peso Completo AEW no estuvo en el House Rules de 18 de marzo, el primero de todos. Veremos si está en el del 12 de mayo o el del 15 de julio.

“Son una buena oportunidad para que los jóvenes aprendan. Son una buena oportunidad para que los tipos como yo nos soltemos el pelo, nos divirtamos y no nos preocupemos por las limitaciones de la televisión. Así que estoy muy emocionado por eso. Es una buena oportunidad para visitar un lugar como Roanoke, como Salem. Tal vez sea una prueba y si lo funcionan muy bien, tal vez volvamos con la televisión la próxima vez”.

