Resultados AEW House Rules | BCC vs. The Firm

Tenemos que remontarnos casi dos años atrás para encontrar el anterior y hasta ayer único house show como tal realizado por AEW.

Puntualizo con ese “como tal” porque posteriormente AEW ha llevado a cabo ciertos eventos no televisados, caso de un Revolution Fan Fest el 5 de marzo del pasado año desde Orlando, o las tres veladas luchísticas durante el último Tokyo Game Show.

Pero si hablamos de house shows, tenemos que hablar de aquel The House Always Wins, al amparo del Daily`s Place de Jacksonville, el 9 de abril de 2021. Allí, Darby Allin estelarizó el evento defendiendo el Campeonato TNT ante The Butcher, quien minutos antes había ganado una batalla campal para conseguir tal tentativa.

Y anoche, 18 de marzo de 2023, AEW quiso presentar su segundo house show en la Hobart Arena de Troy (Ohio, EE.UU.), titulado House Rules, que parece iniciará una saga bajo dicha denominación, pues hay programada una nueva entrega para el 15 de julio en Calgary (Canadá).

► Blackpool Combat Club Rules

Dentro del menú de este House Rules, tuvieron lugar dos defensas titulares, aunque el “main event” fue cosa de Blackpool Combat Club, con Jon Moxley y Claudio Castagnoli de representantes de la facción.

Seguidamente, los resultados completos.