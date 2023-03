New Japan Pro-Wrestling celebró la gran final del torneo “New Japan Cup 2023” desde el Aore Nagaoka, en Niigata .

► “New Japan Cup 2023” Gran Final

Tetsuya Naito y Shingo Takagi de Los Ingobernables de Japón dominaron a United Empire (Great-O-Khan y Aaron Henare); tras la lucha, Aaron Henare volvió a encarar a Shingo Takagi.

En el combate por el Campeonato Peso Jr IWGP realizado en la semifinal, el campeón Hiromu Takahashi luchó contra la asombrosa velocidad y habilidad física del retador Lio Rush, pero al final lo venció con TIME BOMB II, defendiendo con éxito el título, por segunda ocasión. Después del encuentro, Zack Sabre Jr. apareció de repente y anunció que Robbie Eagles se unirá a TMDK. Mediante un video, Eagles apareció y lanzó su desafío a Takahashi por el título. El campeón aceptó.

En el turno estelar, se enfrentaron SANADA y David Finlay en un choque en el que ambas partes usaron su fuerza para decidir el futuro. Finlay inició la batalla usando rudeza y técnica para arrinconar a SANADA. Pero SANADA escapó y logró conectar un moonsault press seguido de un Shining Wizard. Al final, Finlay fue derrotado con un Modified DDT y logró su ansiada primera victoria. Tras la celebración, SANADA llamó a Kazuchika Okada, actual poseedor del Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP y lo desafió. El encuentro se realizará el 8 de abril en Ryogoku.

Los resultados completos son:

NJPW “NEW JAPAN CUP 2023”, 21.03.2023

Aore Nagaoka

Asistencia: 3,384 Espectadores

1. Taichi y DOUKI vencieron a Hiroshi Tanahashi y Yuto Nakashima (10:03) con un Dangerous Backdrop de Taichi sobre Nakashima.

2. Shota Umino y Ryohei Oiwa derrotó a Zack Sabre Jr. y Kosei Fujita (9:44) con un Death Rider de Umino sobre Fujita.

3. KENTA, Chase Owens y El Phantasmo vencieron a Tomohiro Ishii, Tama Tonga y Tomoaki Honma (8:14) con la CR II de Phantasmo sobre Honma.

4. “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo derrotaron a Toru Yano, Ren Narita, El Desperado y Ryusuke Taguchi (2:45) con la Pimp Juice de Takahashi sobre Taguchi.

5. Tetsuya Naito y Shingo Takagi vencieron a Great-O-Khan y Aaron Henare (12:43) con un Front Cradle de Naito sobre O-Khan.

6. Kyle Fletcher, Mark Davis y Jeff Cobb derrotaron a Kazuchika Okada, Hirooki Goto y YOSHI-HASHI (11:13) cuando Davis colocó espaldas planas a YOSHI-HASHI tras la Coriolis.

7. IWGP Jr. Heavyweight Title: Hiromu Takahashi (c) venció a Lio Rush (21:27) con la TIME BOMB II (2nd defense) defendiendo el título

8. New Japan Cup – Final: SANADA derrotó a David Finlay (19:56) con un Modified DDT.