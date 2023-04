Cual Hollywood de la industria cinematográfica, aún impera la creencia entre muchos talentos de que sólo puedes considerarte realmente exitoso si triunfas en WWE. Y hay una buena oportunidad de demostrar lo erróneo de tal concepción con AEW All In si este evento, cuanto menos, logra ocupar la mitad del Wembley Stadium.

Durante los últimos años, se viene utilizando tal sentencia para hablar de Will Ospreay. O mejor dicho, para minimizar sus méritos. Sin embargo, “The Assassin” no es sólo el mejor luchador del mundo en términos “in-ring”, protagonizando la mayor cantidad de combates “5 Star” (25), empatado con Mitsuharu Misawa.

Su palmarés lo hace uno de los más importantes foráneos que han triunfado sobre Japón, sin olvidar numerosos logros dentro de la escena europea, donde dio sus primeros pasos.

Ruido del que, lógicamente, se hacen eco en Estados Unidos, cuando desde hace tiempo sabemos que WWE lo tiene en su radar, mientras el líder de United Empire ya ha pisado los rings de AEW y supone siempre una gran atracción cada vez que viaja hacia el país de las barras y estrellas. Este año, por lesión, desgraciadamente no pudo estar en la “WrestleMania Week”.

¿Cuándo será la próxima vez que veamos a Will Ospreay en suelo estadounidense? De momento, lo más cerca será presumiblemente su implicación competitiva en Forbidden Door II, donde se le rumora en revancha contra Kenny Omega.

Y hablando de esos 25 combates “5 Star” de Ospreay en ‘The Hall of Fame’, Booker T expresó su deseo de ejercer de particular “manager” del británico cuando este viaje de nuevo a EE.UU.

«Puedo entenderlo. Puedo entenderlo viniendo de la persona que las califica. No es una pulla contra Will Ospreay. Muchas veces, las personas valoran algo por encima de lo normal porque les gusta eso… Veo boxeo muchas veces y muchas veces he visto al ganador perder. En plan de que, el tipo que ganó no fue el mejor. Es porque les gustaba más el tipo que querían que ganase. Eso es.

«Así que entiendo cuando veo a Will Ospreay y alguien valora de esa manera los combates. Muchas acrobacias, muchos intercambios, muchos cánticos de ‘This is awesome’. Lo entiendo, al 100%. Pero para mí, como luchador, sé lo que se necesita para salir ahí fuera e impulsarme y ganar bastante dinero.

«Lo digo ya: si Will Ospreay viene a los Estados Unidos, me encantaría trabajar con ese chico, porque, pienso que podría, y no sé, probablemente ahora gane mucho dinero, pero creo que aquí, en los Estados Unidos, podría ser de verdad una gran estrella. Me encantaría trabajar con ese chico y mostrarle de verdad en detalle el arte de Shakespeare. Lo loco de todo esto es que esta conversación ya la he tenido con Will Ospreay y quizás no esté abierto a intentarlo».