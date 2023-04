Posible fecha para Brock Lesnar vs. Gunther

Muchos fanáticos querían ver la lucha entre Brock Lesnar y Gunther en WrestleMania y esa habría sido la situación ideal pero había que encajar a Sheamus, Drew McIntyre y Omos, con lo cual acabamos viendo lo que acabamos viendo… Sin embargo, se dice que Triple H, Director de Contenido de WWE, está trabajando para convencer tanto a los creativos como al propio Vince McMahon (ahora que está de vuelta) y a los propios luchadores (especialmente a Brock) para que la lucha finalmente se celebre en la siguiente fecha que te desvelamos a continuación.

Brock, a pesar de los rumores que indicaban que estaba que iba a alejarse del cuadrilátero un tiempo tras WrestleMania 39, apareció en el Raw posterior y se volvió contra Cody Rhodes, iniciando una rivalidad entre los dos. Sin embargo, esta historia no va a durar demasiado, de hecho no se cree que vaya más allá de Backlash, ya que Triple H estaría planeando la revancha entre Roman Reigns y Cody Rhodes para SummerSlam.

WRKD Wrestling, que ha estado informando de varias primicias entre bastidores últimamente, y parece que desveló los deseos de WWE de que la lucha entre Brock Lesnar y Gunther se celebre también en ese mismo show veraniego, en SummerSlam; rumor confirmado también por WrestleTalk. Si bien, Gunther ha declarado públicamente durante las entrevistas que le gustaría una lucha con Brock Lesnar, y éste no le pondría reparos, ya que siempre elige a sus rivales, como es sabido por todos. De hecho conocimos justos antes de WrestleMania que él mismo desechó la posibilidad de enfrentarse a Bray Wyatt al “no gustarle su universo de marionetas”.

Vale la pena señalar que el plan bien podría cambiar entre ahora y entonces, como lo demuestra el hecho de que desde de noviembre de 2022, Gunther vs Brock era el plan para WrestleMania. A pesar de eso, parece que Triple H todavía está interesado en llevar a cabo el Gunther vs Lesnar, que teniendo en cuenta que ha sido apodada “la lucha de ensueño” por el luchador austríaco que “The Game” tiene en alta estima, al igual que la fanaticada.

►Últimas noticias sobre Brock Lesnar y Gunther

Como se ha señalado, Lesnar comenzó una breve rivalidad con Cody Rhodes, y se cree que la pareja tendrá un mano a mano en Backlash el próximo mes en Puerto Rico y quizás llegue a tener una segunda lucha en Arabia Saudita (donde se celebrarán King & Queen of the Ring) o en Money in the Bank en Londres. Cody vs. Brock es un combate nunca antes visto, pero se espera que Gunther, por otro lado, comience una rivalidad en breve con alguien que conoce bastante bien, según lo que sucedió en SmackDown la semana pasada, cuando The Brawling Brutes vencieron a IMPERIUM excusa que serviría para que Sheamus y Gunther cierren su magnífica trilogía de luchas 1 vs. 1.