Carmella tiene planes de ser mamá en el 2023

Si bien estaba previsto que Carmella fuera la compañera de Chelsea Green para WrestleMania 39, lo cierto es que ha estado ausente de los últimos programas, sin que exista una razón específica para aquello, y su lugar fue ocupado por Sonya Deville. No obstante, la ex Campeona SmackDown sí estuvo en Los Angeles participando en algunas actividades relacionadas con la empresa durante el fin de semana del evento.

► Carmella dejó atrás el terrible episodio de su embarazo fallido

Recordemos que durante el año pasado, Carmella también tuvo una ausencia prolongada luego de que en octubre sufriera un aborto espontáneo cuando planeaba tener un hijo junto a su esposo Corey Graves.

Dos semanas han pasado desde WrestleMania 39 y Carmella sigue sin aparecer en la programación de Monday Night Raw, lo que ha hecho que los fanáticos se pregunten qué ha estado haciendo. Si bien Carmella no ha dado ninguna razón por su ausencia, los fanáticos finalmente tienen una idea sobre sus planes futuros.

Mientras hablaba durante una sesión de Instagram Live con Sienna Leone de Sweety High, Carmella reveló lo que muchos ya suponían: que planea tener un bebé este año.

“Esa es definitivamente una de mis metas para este año, me encantaría poder tener un bebé. Tengo tres hijastros, y son tan increíbles. Los amo tanto, tanto. De hecho, acabo de volver de almorzar con ellos, me hacen muy feliz. Entonces, sí, definitivamente me gustaría agregar a nuestra familia. Eso sería sorprendente.”

Sin duda el deseo de ser madre es un anhelo importante para Carmella, y después de lo sucedido el año pasado, le deseamos los mejores deseos y que este objetivo finalmente pueda materializarse.