El problema de WWE con Seth Rollins

Hay una conexión mágica entre el mejor talento en el ring y los fans, entre Seth Rollins y el Universo WWE. A veces, los espectadores se sienten cautivados por su talento o carisma, pero a menudo se trata del momento o de la presentación correcta. De vez en cuando, “el atractivo” de alguien aparentemente no tiene sentido, pero sucede de manera tan orgánica que no tienes más remedio que fijarte en él. Por ejemplo, ¿quién hubiera adivinado que el “Rusev Day” despegaría de la forma en que lo hizo y crearía una oleada de apoyo para búlgaro? El año pasado, Sami Zayn hizo que el Universo WWE coreara su “Ucey”, de la nada.

Rollins es talentoso en el ring. Es una luchador hábil ,con un conjunto de movimientos que podría asombrar a los fanáticos de cualquier parte del mundo y el valor para competir con los mejores de los mejores de esta industria. Puede que su personaje actual no intrigue a algunos críticos acérrimos de WWE, pero se ha mantenido de manera consistente en lo más alto alcanzando quizás su punto álgido, si nos olvidamos de aquel Rollins campeón, mano derecha de The Authority. Y es que además, todo se ha magnificado con el público haciendo los coros de su lema allá por donde vaya. WWE no puede obviar eso; WWE tiene un problema y se llama Seth Rollins.

► Un problema que WWE no puede ignorar por mucho tiempo

La bulliciosa respuesta del Principality Stadium de Cardiff inició esta bola de ovaciones. Fue uno de los aspectos más destacados de Clash at the Castle en septiembre de 2022 y no sería exagerado decir que pasará a ser uno de los momentos característicos de su histórica carrera. Como tal, no debería haber sido una sorpresa que el SoFi Stadium de Los Ángeles “cobrara vida” coreando el tema del cuatro veces campeón del mundo mientras bajaba la rampa en WrestleMania 39.

Rollins sigue recibiendo una gran reacción los lunes por la noche y ofrece excelentes luchas de televisión y PLE. Por lo tanto, es un poco sorprendente que WWE no haya capitalizado su trabajo y haya vuelto a confiar en él como atracción principal para plantar cara al campeón Roman Reigns. Pero la compañía tiene un historial de “perder momentos” o rechazar obstinadamente la demanda en caliente de casos como el anteriormente comentado en Rusev. Seth Rollins, que generalmente en este par de año atrás ha ayudado a subir la cotización de muchos otros, ha visto como la suya se ha disparado y no hay manera de recoger las ganancias. Rollins fue un rudo efectivo e instrumental para elevar el perfil del Campeonato de los Estados Unidos de nuevo, pero ha superado ese papel, así que no es difícil pensar que se siente frustrado con su situación actual en WWE.

El año pasado, declaró casualmente “Nunca he sido ‘el tipo'” durante una entrevista con Ariel Helwani para BT Sport. Puede que haya parecido solo un momento de honestidad, pero hay algo de verdad en la noción de que siempre parecía que iba a recoger el testigo de Roman Reigns y nunca llega ni parece que llegará el momento.

El que fuera su compañero en The Shield es la prioridad número 1, y eso no podría estar más claro en este momento. Eso no significa que The Tribal Chief no se haya ganado su lugar o que no sea la opción ideal para ser la cara de WWE. Sin embargo, sin querer ha arrojado una gran sombra sobre la carrera de Rollins. Con ese fin, es difícil volver a insertar a Rollins en lo más alto a pesar de la credibilidad que desprende su personaje. Junto con Bobby Lashley, nadie en el elenco ha sufrido más debido a la falta de un premio mayor en Raw que Rollins. Las circunstancias lo han dejado languideciendo en la mitad de la cartelera, sin importar lo popular que es o lo fuerte que canten los fans. Después de todo, ganó su lucha contra Reigns en el Royal Rumble en 2022 por descalificación y no ha recibido una revancha.

Con suerte, hay planes para utilizar mejor a Rollins este año, pero su aparente impaciencia es comprensible. Ha sido una figura clave durante mucho tiempo, y está previsto que tenga otra oportunidad por el campeonato. Por lo menos, es hora de hacer otro intento ya que han pasado casi cuatro años desde la última vez en la que se “quemó” en su lucha contra The Fiend. Francamente, Rollins es demasiado talentoso para permanecer por esta senda, y WWE no puede ignorarlo por mucho más tiempo.