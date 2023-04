Rikishi presenta a Thamiko, el cuarto Uso

Rikishi ha revelado que The Bloodline podría tener otro miembro en breve y lo ha hecho presentando en sociedad a su cuarto hijo, recién llegado a este deporte de entretenimiento. La leyenda de WWE ya tiene a los gemelos Jimmy y Jey Uso en la empresa, quienes acaban de terminar una racha de más de 600 días como Indiscutibles Campeones de Parejas, mientras que su hermano menor Solo Sikoa también está causando sensación y está siendo tenido en alta estima por directivos y vestuario. Sin embargo, tener tres hijos en la televisión mundial no es suficiente para la estrella de la Attitude Era. Ahora, ha revelado que su hijo Jeramiah Fatu (más conocido como Thamiko T. Fatu) se une al negocio familiar. La dinastía de los Anoa’i, que también incluye a Roman Reigns, Dwayne ‘The Rock‘ Johnson y el difunto Umaga, sigue creciendo.

►¡Bienvenido Thamiko!

Rikishi reveló que su hijo ahora se llama Thamiko T. Fatu y compartió una foto de la estrella en ascenso en Instagram donde escribió: “Otro más. Prepárate #thamikotuuhetokafatu #TokoUso THAMIKO T. FATU #FatuLegacy“.

El cuarto Uso y la próxima Superestrella de Bloodline. Conoce a Thamiko Fatu #WWE pic.twitter.com/5hHNMt4LlC — Vicente Beltrán (@VicenteBeltranD) April 11, 2023

Los fans están entusiasmados con la posibilidad de que The Bloodline se expanda, y habrá muchas esperanzas puestas en Thamiko dado el nivel de talento que han demostrado sus hermanos. Los fanáticos no han dejado pasar la oportunidad en las redes sociales comentando:

“WWE sería estúpida si lo dejan pasar 💯. Alguien debería etiquetar a WWE aquí para que conozcan a este tipo que no se ve todos los días”

Además de leyendas de la lucha libre como Peter Maivia, Rocky Johnson y los Wild Samoans, el árbol genealógico también incluye a los últimos grandes como Yokozuna, Rosey y Umaga, mientras que el panorama actual no-WWE incluye grandes nombres independientes como Jacob Fatu. Además de Roman, The Usos y Solo Sikoa, WWE ya mira hacia un futuro brillante con la hija de The Rock, Ava Raine, que debutó recientemente en NXT Stand & Deliver. Rikishi está colocando uno por uno todos, es cierto, pero sus hijos están demostrando que valen para estar ahí junto a Roman Reigns y que de tienen el talento suficiente como para que se les respete también por separado. ¡Larga vida a la familia Anoa’i!